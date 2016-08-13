شکست حمله تروریست ها به جاده «خناصر» به «اثریا»/پیشروی ارتش سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای ارتش سوریه در ادامه مقابله با هجوم تروریست های تکفیری در جنوب حلب، توانستند بر تعدادی از ساختمان های پروژه ۱۰۷۰ مسلط شوند.

همچنین ارتش سوریه اخبار مربوط به تسلط تروریست ها بر جاده «خناصر – اثریا» را تکذیب و اعلام کرد که حمله تروریست ها به بخشی از این جاده بوده است و ارتش در ضد حمله ای توانسته است تا تروریست ها را به عقب براند. ارتش سوریه در ادامه افزوده است: هم اکنون این مسیر حیاتی باز است و رفت و آمد در آن به صورت طبیعی در جریان است.

گروه های تروریستی در روزهای گذشته اعلام کرده بودند که جاده خناصر به اثریا را که تنها راه اتصال شهر حلب به دمشق است را قطع کرده اند.

در همین حال گزارش ها حاکی از آن است که جنگنده های سوری و نیز هواپیماهای روسی همچنان مواضع تروریست ها را در حومه جنوبی حلب به شدت مورد اصابت قرار می دهند. وزارت دفاع روسیه در همین رابطه اظهار داشته است که جنگنده های روسی در بمباران منطقه ای در شمال غربی شهر حلب یک کارگاه ساخت سلاح شیمیایی و پادگان مربوط به نیروهای داعش را هدف قرار داده اند.