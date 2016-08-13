غذاهای مناسب برای تقویت تمرکز

روزنامه آرمان نوشت: در دنیای پرمشغله امروزی اگر در میان این همه مسئولیت بتوانید قدرت تمرکز خود را حفظ و تقویت کنید بیشک در انجام وظایفتان موفقتر و از زندگی خود راضیتر خواهید بود. در این مطلب به چند ماده غذایی مهم که به افزایش و تقویت قدرت تمرکز کمک میکنند، اشاره شده است
آووکادو و غلات کامل
عملکرد تمام اعضای داخل بدن به خصوص قلب و مغز بستگی به جریان خون مناسب دارد. داشتن یک رژیم با غلات کامل و میوههایی مانند آووکادو میتواند ریسک بیماریهای قلبی و عروقی را کاهش دهد و منجر به کاهش کلسترول LDL شود و این عامل منجر به کاهش خطر تشکیل پلاک و افزایش سرعت جریان خون شده و یک راه حل ساده و خوشمزه برای تقویت سلولهای مغزی است. آووکادو جایگزین مرغوبی برای غذاهایی دریایی و برای افرادی است که ماهی دوست ندارند.همچنین با استفاده از غلات کامل مانند نان گندم کامل (سنگک و جو) فیبر و ویتامین E مورد نیاز بدن تامین شده و از آنجا که میوه آووکادو دارای چربی مفید غیراشباع میباشد، باعث ایجاد جریان خونی روان در رگها میشود.
کافئین
مصرف ملایم و متعادل کافئین میتواند شما را هوشیارتر سازد. در واقع هیچ ماده جادویی برای تقویت هوش یا باهوش کردن شما وجود ندارد، اما مواد خاصی مانند کافئین میتواند باعث افزایش انرژی در شما شده و به شما در افزایش تمرکز و توجه کمک کند.
صبحانه بخورید
مطالعات نشان دادهاند که خوردن صبحانه باعث افزایش سریع حافظه و توجه در افراد میشود. دانشآموزانی که در هنگام رفتن به مدرسه صبحانه مصرف مینمایند نسبت به آنهایی که صبحانه نمیخورند عملکرد بسیار بهتری دارند.غذاهایی که به عنوان سوخت مناسب مغز جایگاه ویژهای در فهرست محققان دارند شامل غلات کامل و سبوسدار به دلیل فیبر بالا، لبنیات و میوهها هستند. البته در مصرف صبحانه هیچگاه زیادهروی نکنید؛ زیرا دانشمندان دریافتهاند که صبحانههای بسیار پر کالری نیز میتوانند باعث کاهش تمرکز افراد شوند.
ذرت
با افزودن مقدار کمی پاپ کورن ساده به غذای خود میتوانید از مزایای قابلتوجه آن در بهبود قدرت تمرکز، بهرهمند شوید. این میانوعده خوشمزه حاوی ویتامینهای B۶، B۱۲ و E است که به تقویت تمرکز، حافظه و قدرت مغزی کمک میکند.
شکلات و مغز
مغزها و دانههای روغنی منابع خوب آنتیاکسیدان و ویتامین میباشند و با مصرف مغزها و دانههای روغنی عملکرد سلولهای مغزی در سنین بالا افزایش مییابد. شکلات تیره دارای آنتیاکسیدانها و محرکهای طبیعی مانند کافئین است که تمرکز و توجه افراد را افزایش میدهد.
بلوبری
تحقیقات انجامشده بر روی حیوانات نشان داده است که بلوبری باعث محافظت از مغز بر علیه آسیبهای رادیکالهای آزاد شده و تاثیر فاکتور سن در ایجاد بیماریهایی مانند آلزایمر و اختلال حواس را کاهش میدهد.هم چنین تحقیقات متعددی نشان دادهاند که رژیمهای غنی از آنتیاکسیدانها به طرز آشکاری باعث افزایش یادگیری و بهبود عملکرد عضلات در موشهای مسن شده است و آنها را از نظر ذهنی و عملکرد مغز با موشهای جوان یکسان ساخته است.
سبزیجات سبزرنگ
این سبزیجات مثل اسفناج و بروکلی چون غنی از فولیک اسید هستند، ذهن شما را هوشیار و قوی نگه میدارند.با وجود انواع مکملهای موجود در بازار و وجود گزارشات بسیار مبنی بر قدرت تقویتکنندگی مکملهایی مانند ویتامینB، ویتامین C و ویتامینE، بتاکاروتن، منیزیم و غیره، باید خاطرنشان ساخت که استفاده از مکملها تنها برای افرادی که در رژیم و برنامه غذاییشان کمبود این مواد مغذی را دارند مفید میباشد و محققان درباره فواید واقعگرایانه انواع مولتیویتامینها و ترکیبات گیاهی و تاثیر آن بر روی مغز هشدار دادهاند. در نهایت برای شروع یک روز سخت صبحانه خود را با یک آبمیوه ۱۰۰ درصد طبیعی، نان با غلات کامل و سبوسدار و یک فنجان قهوه آغاز نمایید.
ماهی
ماهی به عنوان منبع عالی پروتئین همراه با اسیدهای چرب امگا-۳ که برای عملکرد و تکامل مغز ضروری هستند، یک غذای مناسب برای تقویت مغز است. این چربی مفید بهطور شگفتآوری قدرت مغز را افزایش میدهد. در واقع افزایش اسید چرب امگا ۳ در رژیم غذایی، با کاهش خطر سکتهها و اختلالات مغزی و کند شدن روند کاهش عملکرد مغز همراه است و نقش حیاتی در افزایش حافظه به خصوص در سنین بالاتر دارد.
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