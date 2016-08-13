اسیدپاشی مرد جوان، روی چهار مزاحم خیابانی

جام جم آنلاین نوشت: اوایل تیر امسال مردی با پلیس کرج تماس گرفت و از ماجرای اسیدپاشی در اطراف محله حصارک کرج خبر داد.
ماموران با حضور در آنجا مشاهده کردند چهار جوان، هدف اسیدپاشی قرار گرفتهاند و سر، صورت، سینه و چشمهایشان آسیب دیده است. ماموران، موضوع را به اورژانس گزارش دادند که با حضور امدادگران اورژانس در محل، هر چهار جوان مصدوم به بیمارستان منتقل شدند.
در ادامه ماموران با تحقیق از شاهدان حادثه متوجه شدند مردی جوان در درگیری با این چهار نفر که حالت طبیعی نداشتند و میخواستند راهش را با سلاح سرد سد کنند درگیر شده و یک بطری حاوی اسید را روی این چهار جوان ریخته و فرار کرده است.
همزمان با تشکیل پرونده قضایی در شعبه اول دادسرای امور جنایی کرج و با دستور بازپرس ایوب ابراهیمیان، تحقیقات کارآگاهان اداره آگاهی استان البرز برای یافتن مرد اسیدپاش آغاز شد.
در این مرحله ماموران با تحقیق از شاهدان حادثه و جمعبندی اطلاعات به دست آمده از آنها توانستند چهره فرضی او را به دست آورند. در ادامه تحقیقات معلوم شد عامل اسیدپاشی در محله حصارک کرج زندگی میکند که تحت تعقیب پلیس قرار گرفت .
این در حالی بود که مصدومان حادثه هر کدام از ۲۰ تا ۳۰ درصد دچار سوختگی شده بودند. ماموران در ادامه با تحقیق از آنها متوجه شدند این افراد شب حادثه حال طبیعی نداشتند و با دیدن مرد اسیدپاش ـ که متواری است ـ با هم درگیر شدهاند که او ناگهان در بطریای را که به دست داشته، بازکرده و به سر و صورتشان اسید ریخته است. در ادامه تحقیق از مصدومان ، آنها که مرد اسیدپاش را پیش از این میشناختند، هویت او را فاش کردند.
جستوجوی پلیس برای دستگیری متهم به اسیدپاشی ادامه داشت تا این که او پس از چند روز شناسایی و دستگیر شد .
او با انتقال به پلیس آگاهی استان البرز درباره اسیدپاشی سکوت کرد تا اینکه یک ماه پس از این حادثه، سکوت خود را شکست و به پلیس گفت: شب حادثه من همراه خواهرم و دو عضو خانوادهاش برای تفریح به یکی از بوستانهای محله حصارک رفته بودیم که این چهار جوان در حالی که حالت طبیعی نداشتند، به سمتمان آمدند و میخواستند برایمان ایجاد مزاحمت کنند. میترسیدم به خواهرم و دو عضو خانوادهاش آسیب واردکنند که با آنها درگیر شدم و به سختی این افراد را دور کردم.
وی اضافه کرد: از ترس این که آنها دوباره به سراغمان بیایند، خانواده خواهرم را به خانهشان رساندم. بعد از آن در حال بازگشت به خانه مان بودم که دوباره آنها را دیدم که پس از مزاحمت دوباره، با میانجیگری چند نفر آنها رهایم کردند و رفتند. اما مطمئن بودم این مزاحمان تا بلایی بر سرم نیاورند، مرا رها نخواهند کرد. بنابراین از مغازهای مقداری اسید باتری خریدم و با ریختن آن داخل بطری، به سمت خانهمان به راه افتادم تا اگر دوباره خواستند مزاحمت ایجاد کنند، با تهدید به اسیدپاشی آنها را بترسانم.
مرد اسیدپاش تصریح کرد: هنوز مسافتی را طی نکرده بودم که مهاجمان این بار در حالی که قمه و چاقو به دست داشتند، راهم را سد کردند و قصد جانم را داشتند که با آنها درگیر شدم. برای این که آنها را بترسانم در بطری را باز کردم تا تهدیدشان کنم که بترسند و فرار کنند اما نفهمیدم در درگیری چطور بطری از دستم رها و محتویات آن روی این چهار نفر پاشیده شد. با فریادهای این افراد ترسیدم و فرار کردم . متهم با قرار قانونی روانه زندان شد. تحقیقات پلیس جنایی از مرد اسیدپاش ادامه دارد.
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