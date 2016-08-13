گوشی های هوشمند با حسگر گرافین در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است شرکت فنلاندی نوکیا از دو گوشی هوشمند خود رونمایی کند. این دو گوشی دارای صفحه نمایشگر ۵.۲ و ۵.۵ اینچ خواهند بود.

فناوری وضوح تصویر در هر دو گوشی، از نوع ۲K و مجهز به سیستم Z لانچر UI است. هر دو گوشی از آخرین مدل آندروید «نوگت» ۷ بهره می برند.

گفته می شود گوشی های جدید نوکیا توسط شرکت تایوانی «فاکس کان» تولید خواهند شد. این شرکت پیش از این گوشی های آیفون اپل را هم تولید کرده است.

بر اساس شنیده ها، حسگرهای دوربین محصولات جدید نوکیا از جنس گرافین و تمام بدنه آنها فلزی خواهد بود.

گفته می شود، این گوشی های هوشمند دارای چیپ ست ۸۲۰ اسنپدراگون و مانند موبایل های جدید سامسونگ نوت ۷ ضدآب و ضدگرد و غبار باشند.