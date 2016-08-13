به گزارش خبرنگار مهر به ریودوژانیرو، در این دوره از رقابتها ۳۹۰ جودوکار از ۱۳۶ کشور جهان در دو بخش مردان و زنان به مدت هفت روز به رقابت پرداختند که در نهایت و در بخش مردان ژاپنی ها با ۲ طلا، یک نقره و چهار برنز عنوان نخست را کسب کردند.

روسیه که در المپیک لندن در سال ۲۰۱۲ با سه طلا قهرمان شده بود، در این دوره با دو طلا جایگاه دوم را کسب کرد و آذربایجان با یک طلا و یک نقره سوم شد. تیم های جمهوری چک، فرانسه و ایتالیا هم رتبه های بعدی را به خود اختصاص دادند.

در روز پایانی این رقابتها جودوکاران سنگین وزن به روی تاتامی رفتند که مطابق پیش بینی ها این «تدی رنر» فرانسوی بود که همه رقبا را شکست داد قهرمان شد.

«رنر» که در سالهای قبل با صلابت بیشتری مبارزه می کرد و رقبا را با ضربه فنی شکست می داد در این دوره تنها در مبارزه نخست برابر نماینده آرژانتین با این نتیجه پیروز از میدان خارج شد و در سه مبارزه بعدی برابر رقبا با امتیاز در پایان سه راند مبارزه، صاحب پیروزی شد.

این سومین مدال المپیکیجودوکار ۲۷ ساله فرانسوی بود. وی پیش از این یک طلا و یک برنز از مسابقات ۲۰۰۸ پکن و ۲۰۱۲ لندن را در کارنامه داشت. وی از سال ۲۰۰۴ تا کنون در ۷۱ تورنمنت برای انجام ۲۰۴ مبارزه به روی تاتامی رفته که حاصل آن ۱۸۷ پیروزی و تنها 17 شکست با ۴۳ طلا، ۷ نقره و ۹ برنز بوده است. رنر از سال ۲۰۱۴ تاکنون در هیچ مبارزه ای بازنده میدان را ترک نکرده است.

در این دوره از رقابتها در مجموع مردان و زنان ژاپن با سه طلا ، یک نقره و هشت برنز قهرمان شد ، فرانسه با دو طلا ، دو نقره و یک برنز در جای دوم ایستاد.روسیه هم با دو طلا و یک برنز سوم شد.

جودو ایران در این دوره تنها دو نماینده داشت که سعید ملایی و جواد محجوب همان دور نخست به حریفانی از روسیه و بلژیک نتیجه را واگذار کرده و از دور رقابتها حذف شدند.

نتایج انفرادی اوزان مختلف در بخش مردان:

وزن ۶۰- کیلوگرم: ۱-روسلا مدورانوف(روسیه)۲-یلداس عصمت اف(قزاقستان)۳-تاکاتو(ژاپن) و عروض بایف(ازبکستان)

وزن ۶۶- کیلوگرم:۱-فابیو باسیله(ایتالیا) ۲-آن بول(کره جنوبی)۳-ابنوما(ژاپن)و سوبیروف(ازبکستان)

وزن ۷۳- کیلوگرم:۱-شوایی اونو (ژاپن) ۲-رستم عروج اف(آذربایجان)۳-شاداتاشویلی(گرجستان) و ون تیچلت(بلژیک)

وزن ۸۱- کیلوگرم:۱-خالمورزایف(روسیه)۲-استیون تراویس(آمریکا) ۳-تاکانوری(ژاپن) و سرگئی توما(امارات)

وزن ۹۰- کیلوگرم: ۱- ماساهو(ژاپن) ۲-لیپارتیانی(گرجستان) ۳-چنگ(چین) و کواک دونگ(کره جنوبی)

وزن ۱۰۰- کیلوگرم:۱- لوکاس کارپلاک(جمهوری چک) ۲-المور گاسیموف(آذربایجان) ۳-روینو سوکه(ژاپن) و گریل مرت(فرانسه)

وزن ۱۰۰+ کیلوگرم:۱-تدی رنر(فرانسه) ۲-هاراساوا(ژاپن) ۳-رافائل سیلوا(برزیل)

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار می شود. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.