در مناطق طبیعی تهران آتش روشن نکنید/ مجازات حبس در انتظار متخلفان

به گزارش خبرگزاری مهر در این اطلاعیه آمده است: با توجه به فرارسیدن فصل گرما و خشک شدن پوشش گیاهی در مناطق چهارگانه تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست تهران (پارکهای ملی، آثارطبیعی ملی، پناهگاههای حیات وحش، مناطق حفاظت شده) و تردد و ورود افراد بومی وگردشگران به این مناطق هرساله شاهد آتش سوزی دربرخی از این مناطق بوده‌ایم.

در این اطلاعیه آمده است: ضمن اعلام آماده باش کلیه نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان در مناطق وپاسگاههای محیط بانی، هماهنگی های لازم جهت پشتیبانی دیگر دستگاههای مربوطه درمواقع ضروری ازطریق ادارات شهرستانی به عمل آمده است.

گفتنی است ایجاد و فراهم کردن مقدمات آتش سوزی در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست بر اثر بی مبالاتی یا عدم رعایت مقررات محیط زیست و تخلف در این خصوص جرم محسوب می شود وبه استناد بند ه ماده ۱۳ قانون شکار و صید فرد خاطی به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۳سال یا جزای نقدی از یک میلیون و ۸۰۰ هزار ریال تا ۲۰ میلیون ریال ودر صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم می شود و در صورت آتش سوزی عمدی در پارکهای ملی وآثار طبیعی ملی مرتکب به مجازاتهای مقرر در ماده ۶۷۵ قانون مجازالت اسلامی، حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم می شود.

همچنین شهروندان از روشن کردن آتش در مناطقی که قابلیت وشرایط اشتعال را دارند جدا خودداری کرده ودر این زمینه احتیاط بیشتری کنند ودر صورت مشاهده هرگونه آتش سوزی در مناطق تحت مدیریت استان مراتب را به پاسگاههای محیط بانی ویا ادارات حفاظت محیط زیست شهرستانی ویا شماره تلفن ۲-۷۷۳۵۵۷۸۱ اطلاع دهند.