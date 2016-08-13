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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۳۷

صبح امروز

دوندگان جاده ولایت وارد حرم رضوی شدند

دوندگان جاده ولایت وارد حرم رضوی شدند

مشهد ـ دوندگان جاده ولایت پس از پیمودن مسیر شلمچه تا مشهد صبح امروز وارد حرم رضوی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان جاده ولایت صبح امروز پس از پیمودن مسیر دوهزار کیلومتری شلمچه تا مشهد، وارد حرم رضوی شدند.

همزمان با دهه کرامت جشنواره فرهنگی و ورزشی جاده ولایت از هشتم مردادماه در شهر شلمچه با حضور ۳۰ ورزشکار آغاز شد و این کاروان مسیر دو هزار کیلومتری شلمچه تا مشهد مقدس استان های خوزستان، کهگلویه بویر احمد، فارس، یزد و عشق آباد را طی کردند.

همچنین دوندگان جاده ولایت با ورود به خراسان رضوی و عبور از شهرهای بردسکن، کاشمر، خلیل آباد و نیشابور امروز صبح وارد مشهد شدند و به زیارت بارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع) رفتند.

گفتنی است جشنواره جاده ولایت با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای مدافع حرم برگزار شد و در این راستا تصاویر شهدای مدافع حرم بر روی لباس ورزشکاران حک شده است.

کد مطلب 3739553

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