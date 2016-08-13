زیرساخت های مرز چیلات تا اربعین تکمیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری دهلران، امیدعلی سبزی اظهار کرد: مرز چیلات ظرفیتی مهم در توسعه این شهرستان است که به همت مدیریت ارشد استان و مدیران کل اجرایی و محلی این روزها بحث زیر ساخت های آن با جدیت دنبال می شود.

وی از تلاش همه دستگاه ها برای فراهم شدن زیر ساخت ها در این مرز خبر داد و افزود: تلاش شبانه روزی مدیران، شرکت ها، بخش خصوصی و شهرداری ها نشان از عزم همگانی برای فراهم بودن امکانات در این مرز دارد.

سبزی با اشاره به پیشرفت مناسب اجرای طرح فیبر نوری، نصب تیرهای برق برای تامین روشنایی و محوطه سازی محل مرز چیلات گفت: تلاش برای تسریع در عملیات راهسازی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی از واگذاری پنج کیلومتر آسفالت این مسیر به پیمانکار خبر داد و تاکید کرد: برای تسریع در تردد، کار نصب باکس های پیش ساخته برای پل های مسیر نیز در حال انجام است.

فرماندار دهلران از تلاش و تکاپوی همه دستگاه ها برای ساماندهی و فراهم کردن امکانات و زیر ساخت ها در این مرز تقدیر کرد و یادآور شد: بزودی تحولات خوبی در تامین زیر ساخت های مرز چیلات اتفاق افتاده و این مرز در اربعین آماده پذیرایی زائرین خواهد بود.

وی با اشاره به نصب کانتیرهای مجهز به وسایل خنک کننده و ساماندهی ۵۰ هکتار زمین برای ایجاد مرز چیلات گفت: تامین آب شرب سیار برای کوتاه مدت از طریق منابع ذخیره و تامین اعتبار برای بلند مدت و احداث سرویس های بهداشتی مناسب از دیگر اقدام های انجام شده در این مرز است.