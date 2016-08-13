مدیر تأمین و پخش شبکه مستند منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر شبکه مستند در بخشی از حکم مدیریت تأمین و پخش این شبکه تأکید کرده است: «مهندسی مناسب کنداکتور پخش برنامه ها، نظارت درست و کارشناسانه بر پخش برنامه ها، تأمین برنامه های خارجی مناسب با موضوعات مختلف خصوصا مقابله با جنگ نرم و شناخت نظام سلطه و بهره برداری مناسب از آرشیو رسانه ملی اهم وظایف شما خواهد بود.»

در پایان این حکم آمده است: «همچنین لازم می دانم از زحمات جناب آقای مختار هوشنگی سرپرستی تأمین و پخش شبکه قدردانی و تشکر نمایم.»

مینایی متولد ۱۳۵۹، دانشجوی مقطع دکترای رشته ارتباطات است و پیش از این به عنوان مدیر پخش شبکه پویا، مدیر پخش و سرپرست تأمین برنامه شبکه کودک و نوجوان و تهیه کننده های برنامه هایی چون «تهران ۲۰»، «گفتگوی تنهایی»، ویژه برنامه های المپیک لندن و پکن در پرس تی وی و... فعال بوده است.