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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۱۹

انتشار دفترچه انتخاب رشته باسوابق ؛

آغاز ثبت نام برای رشته های بدون کنکور از امروز

آغاز ثبت نام برای رشته های بدون کنکور از امروز

دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته برای پذیرش دانشجوی صرفا" براساس سوابق تحصیلی منتشر شد و تمامی افراد دارای معدل دیپلم می توانند از ۲۳ تا ۲۸ مرداد نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرش دانشجوی صرفا" براساس سوابق تحصیلی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی صورت می گیرد.

شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان، سهمیه‌ها، مراحل پذیرش، تکالیف، مدارک لازم و مراحل ثبت‌نام و انتخاب رشته اینترنتی به همراه جدول ‌استان‌، شهرستان‌، بخش‌ و کد بخش‌ (جدول شماره ۱) و جدول نام‌ و کد محل‌ کشورهای خارجی (جدول شماره ۲) و جدول‌ گروه‌بندی ‌دیپلم‌ها (جدول شماره ۳) در این دفترچه اعلام شده است.         

شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو، شرایط و ضوابط کلی تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در دوره‌های مختلف تحصیلی، انتخاب رشته، جدول نوع گزینش در رشته‌های تحصیلی دوره روزانه گروه‌های آزمایشی به همراه جداول رشته‌های تحصیلی گروه های آزمایشی پنجگانه نیز منتشر شده است.

مقررات وظیفه عمومی، شرایط و ضوابط ثبت‌نام اتباع خارجی به همراه جداول حداقل کارآیی اعضا در گروه‌های آزمایشی پنجگانه نیز به اطلاع داوطلبان رسیده است.

کد مطلب 3739574

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