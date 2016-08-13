رونق اقتصادی با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در ارومیه بوجود می آید

هادی بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در ارومیه شاهد رونق اقتصادی در منطقه خواهیم بود، افزود: هم اکنون کلیات و جزییات ایجاد منطقه ویژه اقتصادی ارومیه در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است تا نهایی شود.

وی با بیان اینکه در حال رایزنی هستیم این منطقه ویژه اقتصادی در دو نقطه از شهرستان ارومیه ایجاد شود گفت: با ایجاد این منطقه ویژه اقتصادی با توجه به هم مرزی با سه کشور خارجی شاهد رونق اقتصادی منطقه خواهیم بود.

بهادری با بیان اینکه وجود مشکلات در مرز سرو را ناشی از نبود فرصت های سرمایه گذاری دانست و اظهارداشت: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی می‌تواند امنیت را برای سرمایه‌گذاران و تاجران در آذربایجان‌غربی چندین برابر کند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در خصوص روند ساخت آزادراه ارومیه – تبریز گفت: در قطعه ۳ ساخت این آزاد راه دچار مشکل هستیم پیمانکاری که قطعات ۱، ۲ و ۴ این آزادراه را احداث کرده اعلام می کند برگزاری مناقصه قطعه ۳ مشکل حقوقی دارد و این مشکل سعی می شود بزودی حل شود.

بهادری با اشاره به اینکه آب شرب مردم روستای ریحان آباد ارومیه بزودی حل می شود عنوان کرد: روستای ریحان آباد به دلیل جمعیت بالای ۱۲ هزارنفر دچار مشکل آب شرب بود و شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی استان برای آبرسانی به این روستا دچار اختلاف نظر بودند که این موضوع بررسی و مقرر شده آب و فاضلاب شهری مشکل آب شرب این منطقه را برطرف کند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در خصوص وجود دلالان و واسطه های بخش کشاورزی به خصوص در فصل برداشت نیز گفت: متاسفانه در سالهای اخیر با این مشکل کشاورزان دست و پنجه نرم می کردند اما امسال تدبیر اساسی در خصوص بازار محصولات کشاورزی استان به خصوص سیب صورت گرفته و مشکلی نخواهیم داشت.

بهادری در زمینه مشکل تخریب آبشار سوله دکل ارومیه به بهانه تولید برق اظهارداشت: بازدید و بررسی های اساسی در این خصوص صورت گرفته ایجاد این نیروگاه برق آبی که انرژی پاک تولید می کند به نفع منطقه است البته در مرحله احداث و خاکبرداری در باقت منطقه تعییراتی صورت گرفته که بر اساس اعلام پیمانکار این تخریب ها قابل برگشت هستند.