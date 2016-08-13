مرزبانی سد محکمی برای جلوگیری از ورود ناامنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ دکتر محمد سهرابی با اشاره به سوابق خدمتی خود در مرزها و ارتباط چندین ساله با مسائل مرزی، گفت: وضعیت مرزهای ما با دوران قبل از انقلاب اسلامی قابل مقایسه نیست و در هیچ دورانی مرزبانان ما با این اقتدار در مرزها حضور نداشتند.

وی افزود: اقتدار امروز مرزها را مدیون انقلاب اسلامی و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری در راس نظام مقدس جمهوری اسلامی و فرماندهی کل قوا هستیم.

مشاور مقام معظم رهبری در امور نیروی انتظامی، با اشاره به دیدار با فرمانده مرزبانی کشور بیان کرد : در حوزه مرزی ، دستاوردهای مطلوب و پیشرفت های بسیاری خوبی را مشاهده کردم که حاصل تلاش های مجدانه مرزبانان در این جایگاه حساس کشور است.

امیر سرتیپ سهرابی با اشاره به اهمیت صیانت از مرزها، تصریح کرد: مسئله مرز از اهمیت ویژه ای برای فرماندهی معظم کل قوا برخوردار است و این اهمیت بر گرفته از احادیث ائمه معصومین علیهما سلام و بصیرت و تدبیر ایشان است؛ بنده نیز افتخار می کنم که یک مرزبان و سرباز رهبری هستم.

وی با تاکید بر تلاش همه دستگاه ها در جهت مبارزه با قاچاق برای کمک به اقتصاد کشور، افزود: دستگاه های متعدد در کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی و شعار سال وظایف مختلفی دارند و نیروی انتظامی در راس مبارزه با قاچاق و مرزبانی در خط مقدم این وظیفه است که تا کنون در این مسیر به خوبی تلاش کرده است.

مشاور مقام معظم رهبری در امور نیروی انتظامی در پایان با اشاره به شرایط سخت خدمتی در مرزها از تلاش مرزبانان کشور تقدیر کرد و گفت : مرزبانان ما با اخلاق دینی و اسلامی در کنار مرزنشینان سد محکمی را در مرزها ایجاد کرده اند و امنیت کشور حاصل تلاش این مجاهدان است.