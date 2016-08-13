کارخانه تولید لوازم آرایشی در اشتهارد تعطیل شد

علی اکبر مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اشتهارد از توابع استان البرز محل استقرار بسیاری از صنایع این استان است که متاسفانه برخی واحدها بدون مجوز در آن مشغول فعالیت هستند.

وی بیان کرد: گشت سیار اداره کل تعزیرات حکومتی البرز با ریاست شعبه چهارم و همراهی بازرسان صنعت، معدن و تجارت استان همچنین کارشناسان شبکه بهداشت و درمان از برخی کارخانه‌ها از جمله کارخانه تولید لوازم آزایش در اشتهارد بازدید کردند.

مختاری خاطرنشان کرد: در بازدیدها مشخص شد که این واحد بدون مجوز و پروانه ساخت مشغول فعالیت است بر این اساس به دستور رئیس شعبه چهارم تعطیل شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز ادامه داد: این واحد همچنین بدون حضور مسئول فنی در زمان تولید مشغول فعالیت بود.

وی یکی دیگر از دلایل پلمپ این واحد را استفاده از مواد اولیه قاچاق اعلام کرد و افزود: تمام موارد یاد شده در پرونده این واحد متخلف درج و برای رسیدگی اقدام شد.