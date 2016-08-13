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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۲۳

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز:

کارخانه تولید لوازم آرایشی در اشتهارد تعطیل شد

کارخانه تولید لوازم آرایشی در اشتهارد تعطیل شد

کرج - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از تعطیلی یک کارخانه تولید لوازم آرایشی در اشتهارد به دلیل نداشتن مجوز تولید خبر داد.

علی اکبر مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اشتهارد از توابع استان البرز محل استقرار بسیاری از صنایع این استان است که متاسفانه برخی واحدها بدون مجوز در آن مشغول فعالیت هستند.

وی بیان کرد: گشت سیار اداره کل تعزیرات حکومتی البرز با ریاست شعبه چهارم و همراهی بازرسان صنعت، معدن و تجارت استان همچنین کارشناسان شبکه بهداشت و درمان از برخی کارخانه‌ها از جمله کارخانه تولید لوازم آزایش در اشتهارد بازدید کردند.

مختاری خاطرنشان کرد: در بازدیدها مشخص شد که این واحد بدون مجوز و پروانه ساخت مشغول فعالیت است بر این اساس به دستور رئیس شعبه چهارم تعطیل شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز ادامه داد: این واحد همچنین بدون حضور مسئول فنی در زمان تولید مشغول فعالیت بود.

وی یکی دیگر از  دلایل پلمپ این واحد را استفاده از مواد اولیه قاچاق اعلام کرد و افزود: تمام موارد یاد شده در پرونده این واحد متخلف درج و برای رسیدگی اقدام شد.

کد مطلب 3739584

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