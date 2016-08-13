دریاچه ارومیه با سریال«دریا»بزودی مهمان شبانه مردم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی، سرخوش در جریان این بازدید ضمن قدردانی از عوامل اجرایی سریال گفت: نقش فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی را در جلب مشارکت عموم جامعه برای احیای دریاچه ارومیه بسیار مهم است و امیدواریم این کار هنری بتواند حساسیت موضوع دریاچه ارومیه را بیش از پیش در بین مردم باز گوکند.

وی افزود: علاوه بر سریال دریا، چند برنامه دیگر توسط صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی و همچنین صدا وسیمای مرکز مهاباد برای فرهنگ سازی و اطلاع رسانی موضوعات دریاچه ارومیه در دستور کار قرار دارد که تعدادی از آنها در حال پخش بوده و تعدادی نیز به زودی پخش خواهد شد.

سریال دریا یک ملودرام خانوادگی با موضوع دریاچه ارومیه است که در ۲۶ قسمت ۴۰ دقیقه ای، آذرماه امسال به تهیه کنندگی داوود غفاری آذر و کارگردانی رامین اصغری قالقاچی از شبکه استانی سیما میهمان خانه های گرم مردم استان خواهد بود.

سریال دریا زندگی وسرگذشت دختر دانشجویی به نام دریا را به تصویر می کشد که قرار است فیلم مستند از دریاچه آرال را تهیه نماید. ناصر پدر دریا به همراه تنها دختر خود برای اجرای مجلس ترحیم مادر بزرگ دریا به مدت ۴۰ روز به ایران مراجعت می کند و برخی اتفاقات تلخ گذشته واشکافی می شود و …