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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۳۲

وزیر بهداشت خبر داد؛

۶۵ هزار دانشجو در ورزش‌های همگانی شرکت کردند

۶۵ هزار دانشجو در ورزش‌های همگانی شرکت کردند

وزیر بهداشت گفت: ۶۵ هزار نفر از دانشجویان در خوابگاه‌ها در سال گذشته در ورزش های همگانی شرکت کرده‌اند و انتظار این است تمام ۱۸۰ هزار دانشجوی علوم پزشکی سفیران حوزه سلامت باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در آیین افتتاحیه دوازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: انتظار ما این است که تمام ۱۸۰ هزار دانشجوی دانشگاه‌های علوم پزشکی در ورزش‌های همگانی شرکت کنند. 

وی با تبریک ولادت امام رضا(ع) اظهار کرد: هر کس مولا علی بن موسی‌الرضا(ع) امام او است به این فرمایش ایشان توجه کند که کسانی فضیلت دارند که پس از انجام واجبات دل مردم را شاد می‌کنند.

وزیر بهداشت افزود: در کشور ما افرادی هستند که ادعای پیروی از امام معصوم دارند اما با کم کاریی، ندانم کاری و نسنجیده گویی حرف‌هایی می‌زنند که باعث ایجاد یاس در مردم می‌شود.

وی با تأکید بر تبعیت از پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع)، خاطر نشان کرد: باید رازداری را از خداوند، مدارا را از پیامبر اسلام و صبر را از ائمه اطهار یاد گرفت و همین درس‌ها برای زندگی امروز ما کفایت می‌کند.

هاشمی با ابلاغ سلام دکتر روحانی رئیس جمهور به ورزشکاران گفت: امیدوارم دولت جمهوری اسلامی ایران بتواند به همه اهداف خود در جهت سربلندی مردم و کشور دست یابد.

وی خاطر نشان کرد: وزارت بهداشت تنها وزارتخانه کابینه است که بیشترین تماس و ارتباط را با مردم و برای خدمت به مردم دارد. مردم از بدو تولد تا مرگ و از عمق روستاها تا قلب پایتخت با این وزارتخانه سر و کار دارند به همین خاطر سلامت و نشاط در میان فارغ التحصیلان دانشگاه‌های علوم پزشکی بسیار پررنگ و با اهمیت است.

وزیر بهداشت با بیان این‌که بیش از ۳۰۰ نفر در حدود دو ماه گذشته در حال تلاش و زحمت جهت برگزاری المپیاد ورزشی دوازدهم هستند، از زحمات تمامی دستاندرکاران برگزاری این رویداد بزرگ ورزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، تشکر کرد.

هاشمی افزود: در سال ۹۲ با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، ۱۰ درصد ار دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در ورزش‌های همگانی شرکت می‌کردند اما امروز و پس از سه سال این میزان به بیش از ۳۷ درصد رسیده است.

کد مطلب 3739596

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