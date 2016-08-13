به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در آیین افتتاحیه دوازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاههای علوم پزشکی کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: انتظار ما این است که تمام ۱۸۰ هزار دانشجوی دانشگاههای علوم پزشکی در ورزشهای همگانی شرکت کنند.
وی با تبریک ولادت امام رضا(ع) اظهار کرد: هر کس مولا علی بن موسیالرضا(ع) امام او است به این فرمایش ایشان توجه کند که کسانی فضیلت دارند که پس از انجام واجبات دل مردم را شاد میکنند.
وزیر بهداشت افزود: در کشور ما افرادی هستند که ادعای پیروی از امام معصوم دارند اما با کم کاریی، ندانم کاری و نسنجیده گویی حرفهایی میزنند که باعث ایجاد یاس در مردم میشود.
وی با تأکید بر تبعیت از پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع)، خاطر نشان کرد: باید رازداری را از خداوند، مدارا را از پیامبر اسلام و صبر را از ائمه اطهار یاد گرفت و همین درسها برای زندگی امروز ما کفایت میکند.
هاشمی با ابلاغ سلام دکتر روحانی رئیس جمهور به ورزشکاران گفت: امیدوارم دولت جمهوری اسلامی ایران بتواند به همه اهداف خود در جهت سربلندی مردم و کشور دست یابد.
وی خاطر نشان کرد: وزارت بهداشت تنها وزارتخانه کابینه است که بیشترین تماس و ارتباط را با مردم و برای خدمت به مردم دارد. مردم از بدو تولد تا مرگ و از عمق روستاها تا قلب پایتخت با این وزارتخانه سر و کار دارند به همین خاطر سلامت و نشاط در میان فارغ التحصیلان دانشگاههای علوم پزشکی بسیار پررنگ و با اهمیت است.
وزیر بهداشت با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ نفر در حدود دو ماه گذشته در حال تلاش و زحمت جهت برگزاری المپیاد ورزشی دوازدهم هستند، از زحمات تمامی دستاندرکاران برگزاری این رویداد بزرگ ورزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور، تشکر کرد.
هاشمی افزود: در سال ۹۲ با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، ۱۰ درصد ار دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در ورزشهای همگانی شرکت میکردند اما امروز و پس از سه سال این میزان به بیش از ۳۷ درصد رسیده است.
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