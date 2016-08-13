جشنواره امام رضا(ع) در عراق برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام دهه کرامت، جشنواره امام رضا(ع) با حضور ایرانیان مقیم در سالن اجتماعات سپاه بدر مدینه الصدر بغداد برگزار شد.
در ابتدای این مراسم، پس از تلاوت آیاتی چند از کلامالله مجید، وابسته فرهنگی ایران در بغداد طی سخنانی از مقام شامخ و شخصیت والای حضرت علی بن موسی الرضا(ع) و حضرت معصومه(س) تمجید کرد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه حضرت معصومه(س)، مقام عصمت را شاخصترین صفت ابن بانوی نمونه اسلام توصیف کرد.
در ادامه این مراسم، مولودیخوانی، تواشیح و سرود، دکلمه اجرا و بستههای فرهنگی شامل تابلوهایی متنوع از بارگاه ملکوتی امام رضا (ع)، کتب با عناوین مختلف، عطر، تسبیح و ... به رسم یادبود به همه شرکتکنندگان این جشنواره اهداء شد.
همچنین، به پس از برگزاری مسابقه فرهنگی به برگزیدگان و دانشآموزان برتر، جوایز نفیسی اعطاء شد.
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