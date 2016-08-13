۲۲۰۰ زائر پیاده وارد مشهد شدند

حسین رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار کرد: در حال حاضر در حدود دو هزار و ۲۰۰ زائر پیاده از محورهای مختلف خراسان رضوی وارد مشهد شدند.

وی ادامه داد: کاروان های شهرستان های گناباد با ۱۲۰ نفر، بافق ۱۵۵ نفر، سبزوار ۱۵۰ نفر، فریمان ۲۰۵ نفر، علی آباد کتول ۲۰۰ نفر، بجستان ۱۷۵ نفر و سرخس با ۴۰۰ زائر پیاده هم اکنون وارد مشهد شدند.

سخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائر پیاده با اشاره به ورود زائران خارجی نیز گفت: حدود ۶۰۰ زائر عراقی نیز هم اکنون وارد مشهد شدند.

رضایی با بیان اینکه هم اکنون زائران از چهار محور سرخس به مشهد، فریمان به مشهد، قوچان به مشهد و نیشابور به مشهد در حال حرکت به سوی بارگاه رضوی هستند، افزود: سال گذشته در ایام دهه کرامت دو هزار و ۲۵۰ زائر پیاده وارد مشهد شدند که این عدد امسال به هفت هزار و ۲۶۰ نفر افزایش پیدا کرده است و رشد قابل توجهی را نشان می دهد.