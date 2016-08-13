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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۳۹

سخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائر پیاده:

۲۲۰۰ زائر پیاده وارد مشهد شدند

۲۲۰۰ زائر پیاده وارد مشهد شدند

مشهد ـ سخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائر پیاده از ورود حدود ۲۲۰۰ زائر پیاده همزمان با روزهای پایانی دهه کرامت به مشهد خبر داد.

حسین رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار کرد: در حال حاضر در حدود دو هزار و ۲۰۰ زائر پیاده از محورهای مختلف خراسان رضوی وارد مشهد شدند.

وی ادامه داد: کاروان های شهرستان های گناباد با ۱۲۰ نفر، بافق ۱۵۵ نفر، سبزوار ۱۵۰ نفر، فریمان ۲۰۵ نفر، علی آباد کتول ۲۰۰ نفر، بجستان ۱۷۵ نفر و سرخس با ۴۰۰ زائر پیاده هم اکنون وارد مشهد شدند.

سخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائر پیاده با اشاره به ورود زائران خارجی نیز گفت: حدود ۶۰۰ زائر عراقی نیز هم اکنون وارد مشهد شدند.

رضایی با بیان اینکه هم اکنون زائران از چهار محور سرخس به مشهد، فریمان به مشهد، قوچان به مشهد و نیشابور به مشهد در حال حرکت به سوی بارگاه رضوی هستند، افزود: سال گذشته در ایام دهه کرامت دو هزار و ۲۵۰ زائر پیاده وارد مشهد شدند که این عدد امسال به هفت هزار و ۲۶۰ نفر افزایش پیدا کرده است و رشد قابل توجهی را نشان می دهد.

کد مطلب 3739606

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