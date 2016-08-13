به گزارش خبرگزاری مهر، رمان«زمان زوال» نوشته شهره احدیت با حضور اسدالله امرایی؛ مترجم و منصور علیمرادی؛ داستان نویس در فرهنگسرای عطار نیشابوری از سوی مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۰وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نقد و بررسی می شود.

این جلسه در سلسه جلسات رونمایی و بررسی تازه های ادبیات داستانی در فرهنگسرای عطار نیشابوری، سه شنبه شانزدهم مردادماه برگزار می شود.

زمان زوال دومین رمان و سومین اثر داستانی شهره احدیت است که به تازگی از سوی نشر نیماژ منتشر شده است.

اسدالله امرایی تاکنون برخی از آثار مهم ادبیات جهان را به فارسی برگردانده است و چهره های قابل تاملی از داستان نویسان معاصر را برای نخستین بار به فارسی زبانان معرفی کرده است. منصور علمیرادی دیگر سخنران این مراسم، نویسنده رمان تحسین شده«تاریک ماه» و مجموعه داستان های«زیبای هلیل» و «نام دیگرش باد است؛ سینیور» است. علمیرادی همچنین مولف چندین کتاب پژوهشی در زمینه فرهنگ عامه و افسانه های مردم جنوب است.

«زمان زاول» دومین رمان و سومین اثر داستانی شهره احدیت و منتشر شده در نشر نیماژ است.

رونمایی و بررسی رمان«زمان زوال» ساعت ۱۸ بیست و ششم مردادماه برگزار می شود. فرهنگسرای عطار نیشابوری به آدرس بزرگراه نواب جنوب، خیابان محبوب مجاز، انتهای خیابان شهید کاظمی است.