به گزارش خبرنگار مهر، کاوه سمندریان فرزند هنرمندان فقید حمید سمندریان و هما روستا به عنوان سخنگوی هیأت مدیره آکادمی سمندریان طی یادداشتی درباره برگزاری چهارمین دوره جشن آکادمی که در دوره‌های گذشته همزمان با سالروز تولد زنده‌یاد حمید سمندریان در اردیبهشت‌ماه برگزار شده بود ولی سال جاری در اردیبهشت‌ماه برگزار نشد، توضیحاتی را ارائه داد.



در این یادداشت چنین آمده است: «اهدای نشان سمندریان در اردیبهشت‌ماه سال ١٣٩٢ (ماه تولد استاد سمندریان) از طرف بنیانگذار آکادمی سمندریان «سرکار خانم هما روستا» طی جشنی باشکوه اعلام و به سه تن از برگزیدگان این آکادمی اهدا گردید. در آن جشن خانم روستا اعلام کرد در بازه زمانی «اردیبهشت‌ماه سال جاری تا اردیبهشت‌ماه سال آینده» تمامی نمایش‌های اجرا شده، توسط داوران آکادمی سمندریان داوری شده و به دو هنرمند برگزیده آن «بازه زمانی» این نشان اهدا خواهد شد. یادآور می شود که در زمان حیات خانم روستا «سه دوره» این نشان به برگزیدگان آکادمی سمندریان اهدا گردید.



امسال اما به دلیل درگذشت خانم روستا، هیأت مدیره «آکادمی سمندریان» تصمیم گرفت جشن چهارم را در مهرماه «ماه تولد سرکار خانم هما روستا» برگزار کند و از جشن پنجم، این مراسم به روال عادی خود همچنان که خانم روستا می خواست، بازخواهد گشت.



این مراسم در بعدازظهر دوم مهرماه امسال برگزار خواهد شد.



با رونمائی وبسایت آکادمی سمندریان اخبار این آکادمی به اطلاع عموم خواهد رسید.



با احترام



کاوه سمندریان



سخنگوی هیأت مدیره آکادمی سمندریان»