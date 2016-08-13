خودرو سواری پژو ۴۰۵ در قزوین آتش گرفت

ابوالفضل ذوالقدر در گفتگو با خبرنگار مهراظهار کرد: پس از تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اطلاع رسانی این حادثه، بلافاصله نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره ۲ شهید بابایی با هماهنگی ستاد فرماندهی در ساعت ۲۵ دقیقه بامداد مورخ شنبه ۲۳ مرداد ماه به خیابان فردوسی اعزام شدند.

وی بیان کرد: یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ که در محل پارک شده بود ناگهان از قسمت موتور دچار آتش سوزی شد و در لحظات اولیه و قبل از رسیدن نیروهای عملیاتی سازمان آتش نشانی، توسط ساکنین محل به نحو موثری مورد اطفاء قرار گرفت.

ذوالقدر بیان کرد: نیروهای عملیاتی پس از رسیدن به محل به سرعت با نصب علائم هشدار دهنده و جلوگیری از رفت و آمد شهروندان و خودروها، محل حادثه را ایمن سازی کردند و پس از خاموش شدن کامل آتش سوزی و اطمینان از نداشتن نشتی بنزین، خودرو سواری را تحویل مالک آن دادند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین افزود: خوشبختانه در این حادثه به هیچکس آسیبی نرسید و علت بروز این آتش سوزی نیز در دست بررسی قرار دارد.