نادر قدیانی، ناشر باسابقه کتاب‌های حوزه کودک و نوجوان و مدیر انتشارات قدیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی طرح «تابستانه کتاب» که در بازه زمانی یک ماه از ۱۵ تیرماه تا ۱۶ مرداد ماه در کتابفروشی‌های عضو این طرح اجرا شد، گفت: استقبال کتابفروشی‌ها از طرح تابستانه کتاب نشان از موفقیت این طرح در سطح کشور دارد.

وی افزود: افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی فروش انتشارات ما در زمان اجرای این طرح در مقایسه با زمان مشابه آن در سال گذشته موفقیت این طرح را تایید می‌کند و دلگرمی و روزنه امیدی برای کتابفروشان برای شرکت در این طرح‌ها را فراهم می‌کند.

قدیانی در مقایسه نمایشگاه‌های استانی کتاب با طرح‌های حمایتی از کتابفروشان، گفت: نمایشگاه‌های استانی عمر ۲۵ ساله خود را می‌گذرانند و باید پوست اندازی کنند چرا که مشکلات خاص خود را دارند که در این سال‌ها تعدادی از آنها به وضوح برای همه نمایان شده است.

مدیر انتشارات قدیانی گفت: با افزایش سطح و گستردگی طرح‌هایی مانند تابستانه و عیدانه کتاب و لزوم تبیلغات رسانه‌ای وسیع در کل کشور می‌توانیم طرح‌های حمایتی از کتابفروشان را جایگزین نمایشگاه‌های استانی کنیم چرا که با سه دوره برگزاری این طرح‌ها، اثرات مثبت آن را در کتابفروشی‌ها دیدیم.

قدیانی نمایشگاه‌های استانی را یک طرح شکست خورده عنوان کرد و گفت: ناشران بزرگ در این نمایشگاه‌ها شرکت نمی‌کنند؛ به گونه‌ای که انتشارات ما در دوره‌های ابتدایی در نمایشگاه‌های استانی شرکت می‌کرد اما در چند سال اخیر از شرکت در این نمایشگاه‌ها خودداری می‌کنیم چرا که رونق سال‌های ابتدایی خود را ندارد.

وی پیشنهاد کرد: بهتر است بودجه نمایشگاه‌های استانی جایگزین طرح‌هایی مانند تابستانه کتاب شود که یارانه خرید کتاب را به صورت مستقیم در اختیار مردم قرار می‌دهد. این طرح‌ها و شیوه‌ها را مفید می‌دانم چرا که مردم مستقیم از کتابفروشی‌ها خرید می‌کنند و واسطه بین مردم و کتابفروشی‌ها از بین می‌رود.

این ناشر باسابقه حوزه کودک و نوجوان در پایان گفت: تابستانه کتاب طرح سالمی است و در آن شک و شبهه‌ای وجود ندارد. اگر به همین شیوه ادامه پیدا کند با استقبال بیشتر کتابفروشی‌ها رو به رو می‌شود.