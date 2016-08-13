دریای مازندران مقصد نهایی آلاینده ها و پسابها شده است

پرفسور عطاءالله قبادیان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بهطورکلی مازندران در رابطه با تولید آلایندهها در داخل و از استانهای همجوار در سطح بسیار بالایی قرار دارد.
این فعال زیستمحیطی مازندران را استتار شده در پوشش سبز دانست و گفت: متأسفانه مقصد نهایی همه آلایندهها، پسابهای فاضلاب وزباله های شستشو شده مازندران، دریای خزر است.
وی با اشاره به وجود نزولات جوی زیاد در مازندران، عنوان کرد: بهواسطه این نزولات هرز آبهای سطحی بسیار زیادی به وجود میآید که به همراه آبهای جاری سطحی دامنههای شمالی البرز به سمت دریای مازندران سرازیر شده و هرگونه آلایندههای زیستمحیطی را با خود به دریا میبرند.
پروفسور زمینشناس از دانشگاه وین عنوان کرد: برخلاف دریای خلیجفارس، دریای مازندران به لحاظ بسته بودن پالایش طبیعی بسیار ضعیفی دارد و امکان جابجایی در آن مقدور نیست و از سوی دیگر محل استخراج نفت و رفتوآمد کشتیها محسوب میشود که بهطور دائم در حال افزایش بزرگترین آسیب دریای خزر هستند.
قبادیان ورود سالانه ۲۰ میلیون نفر مسافر به مازندران را فرصت دانست، اما گفت: توریستهایی که وارد مازندران میشوند انبوهی از زباله را در حاشیه جادهها و رودخانهها رها میکنند که درنتیجه همه این پسابهای زباله به دریای خزر میرسند.
وی در ادامه این گفتگو، خاطرنشان کرد: حدود ۸۰ درصد از آب مصرفی مردم مازندران به پساب فاضلابی تبدیلشده و درنهایت به دریا ریخته میشوند.
وی با اشاره به اینکه مازندران قطب کشاورزی است اما صنعت هم به آن راه پیداکرده، اظهار داشت: کارهای بنیادی برای صنعت این استان صورت نگرفته است، درست است که صنایع، غیر آلاینده هستند اما پساب ای کارخانهها بدون تسویه وارد رودخانه میشوند و دریا را آلوده میکنند.
دوستدار محیطزیست و طبیعت، کارخانه کک سازی سوادکوه را غیرقابلاعتماد دانست و بیان کرد: اگر این کارخانه بدون کنترل مواد آلاینده خود را وارد رودخانه کند فاجعهای بزرگ برای رودخانه به وجود خواهد آمد.
وی با تأکید بر آلوده بودن ماهیان دریای مازندران، گفت: سرانجام و مقصد همه فاضلابهای شهرکهای نوپای در طول رودخانهها، گاوداریها، مرغداریها و پسابهای فاضلابی مراکز جمعیتی، بزرگترین دریاچه جهان، خزر است.
این پروفسور توصیه کرد: ماهیان در رودخانههای کنترلشده و یا پشت سدها، به طرق بهداشتی پرورش داده شوند و برای شالیزارها و باغات هم از سموم استفاده نشود.
وی در پایان این گفتگو خواستار تشکیل یک شبکه کنترل محیطبانی حفاظتی زباله و پسابها شد که مسئولانه محیطزیست مازندران و دریای خزر را کنترل کنند.
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