مجلس گزارش تحقیق و تفحص از بنیاد شهید را به دستگاه قضا ارسال کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی شهیدی در اولین همایش فصلی معاونان و مدیران استانی بنیاد شهید با گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به کشور گفت: آزادگان برای کشور آبرو و حیثیت هستند و باید قدر آنها را بدانیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به حوادث پس از انقلاب در کشور گفت: از مدت عمر انقلاب که می‌گذرد تکامل و حوادث ویژه‌ای برای انقلاب پیش آمده است و ما با توطئه‌های متعددی روبرو بودیم.

وی با اشاره به چالش‌های منطقه‌ای و پیش‌رو برای کشور گفت: در همین زمینه موضوع برجام برای ما از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. کنش‌ها و واکنش‌هایی که جناح‌ها به وجود آوردند و تحلیل‌هایی که در فضاهای مختلف واقعی و مجازی رخ داده است، گریبانگیر بسیاری از نهادها از جمله بنیاد شهید شده است.

شهیدی در ادامه با تاکید بر ضرورت توجه به فرهنگ ایثار و شهادت گفت: امنیت امروز و هر آنچه که داریم مدیون جامعه ایثارگران و شهداست، بنابراین باید در خدمت‌رسانی به این عزیزان نهایت تلاش خود را بکنیم و در همین زمینه باید به فرهنگی که عامل بقا، پیروزی و تداوم انقلاب بوده است، توجه کرد که آن فرهنگ ایثار و شهادت است.

معاون رئیس جمهور افزود: فرهنگ ایثار و شهادت را باید همچون دو بال در نظر بگیریم و از ظرفیت‌های آنها در جامعه نهایت استفاده را ببریم.

وی به حاشیه‌هایی که علیه بنیاد شهید در فضای مجازی ایجاد شده است اشاره و تصریح کرد: مسائل سیاسی، جناحی و ... حواشی را ایجاد کرده است که بنیاد شهید نیز از آن مستثناء نبوده است؛ با این حال و علی‌رغم تمامی هجمه‌ها و شایعه‌ها نباید در ادامه دادن مسیر هراسی به خود راه دهیم.

شهیدی با تاکید بر تحقق اهداف بنیاد شهید، گفت: در همین زمینه باید به اهدافی که در اساسنامه بنیاد شهید به آن اشاره شده است، توجه کرده و به آن جامه عمل بپوشانیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به حواشی ایجاد شده پیرامون ساماندهی قبور شهدا، گفت: یکی از هجمه‌هایی که در فضای مجازی علیه بنیاد شهید ایجاد شد، مسئله ساماندهی قبور شهدا بود که از آن به عنوان تخریب قبور یاد کردند که مسئله به شکلی که در این فضا بیان شد، نبود.

تحقیق و تفحص مربوط به بنیاد شهید دوران قبلی است

وی در خصوص تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید توضیح داد: اگرچه که تحقیق و تفحص مربوط به بنیاد شهید دوران قبلی است، اما اگر مجلس قرار است به آن رسیدگی کند و بناست گزارشی به قوه قضائیه ارسال کند، حتما این کار را انجام بدهد و اگر بناست گزارشی به دادگاه ارسال شود، ما مخالفتی نداشته و آمادگی داریم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه افزود: نسبت به کمیسیون پزشکی مربوط به ایثارگران حرف‌های بسیار زیادی داشتیم و حتی شاهد این بودیم که در برخی شهرستان‌ها این کمیسیون وجود نداشت و با توجه به اهمیتی که نسبت به مسئله درمان ایثارگران داشته و داریم، این امور برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

شهیدی به انتخابات سال آینده اشاره و تصریح کرد: طبق گفته رهبری و با توجه به اساسنامه بنیاد شهید، به همه مدیران استانی تاکید می‌کنم که بنیاد شهید در انتخابات سال آینده باید کاملا بی‌طرف باشد و هیچ کار سیاسی انجام ندهد تا شاهد یک انتخابات سالم باشیم.