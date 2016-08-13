مشکل عدم پرداخت مطالبات گندم و جو کشاورزان مختص نهاوند نیست

به گزارش خبرنگار مهر، احمد باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان نهاوند در سال زراعی جاری ۱۲ هزار هکتار گندم آبی، ۷ هزار هکتار گندم دیم، ۵ هزار هکتار جو آبی و ۷ هزار و ۵۰۰ هکتار جو دیم زیر کشت داشت که از این مقدار ۱۰۰ تن گندم و جو برداشت‌شده است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی نهاوند با بیان اینکه کشاورزان نهاوندی از یکماه پیش گندم و جوهای خود را به مراکز خرید تحویل داده‌اند اما هیچ‌گونه وجهی دریافت نکرده‌اند، گفت: همچنان که مسئولین استان و شهرستان پیگیر اخذ مطالبات کشاورزان هستند، در سطوح ملی نیز حل مشکل در حال پیگیری است و در آینده نزدیک مطالبات کشاورزان پرداخت خواهد شد.

باقری عنوان کرد: متأسفانه علی‌رغم میل باطنی و به دلیل برخی مشکلات، امسال پرداخت مطالبات با مشکلاتی مواجه شده که امیدواریم هرچه سریع رفع شود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی نهاوند تاکید کرد: مشکل پرداخت مطالبات گندم و جو تنها مختص شهرستان نهاوند نیست و هم‌اکنون در سراسر کشور این مشکل وجود دارد.