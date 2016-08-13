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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۰۰

زمان آغاز تمرین پرسپولیس و بازگشت برانکو مشخص شد

زمان آغاز تمرین پرسپولیس و بازگشت برانکو مشخص شد

تیم فوتبال پرسپولیس تمرینات خود را پس از چهار روز استراحت از روز سه‌شنبه ۲۶ مرداد ماه زیر نظر کریم باقری آغاز خواهد کرد و سرمربی سرخپوشان بامداد چهارشنبه وارد تهران خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برانکو ایوانکوویچ که بامداد جمعه برای استراحتی چند روزه تهران را ترک کرده است، بامداد چهارشنبه به تهران بر می‌گردد.

این در حالی است که طبق برنامه، تمرینات پرسپولیس از روز سه‌شنبه آغاز خواهد شد و این تمرین را کریم باقری زیرنظر دارد. این تمرین از ساعت ۱۸ در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار خواهد شد.

سرخپوشان از روز چهارشنبه با بازگشت برانکو ایوانکوویچ و همکارانش تمرینات خود را دو نوبت در روز دنبال می‌کنند.

سرمربی کروات پرسپولیس در طول تعطیلی رقابت‌های لیگ چند بازی تدارکاتی را هم در نظر گرفته است تا بازیکنان از فرم مسابقه خارج نشوند. هر چند عدم حضور شش ملی‌پوش، این تمرینات و برنامه آماده نگه داشتن تیم را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

کد مطلب 3739645

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