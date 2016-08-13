خبرگزاری مهر، گروه استان ها، محمد باقر شهبازی: در سال های اخیر خشکسالی و کم آبی در شهرستان محلات با کاهش نزولات جوی تشدید شد و کارشناسان و متخصصان نسبت به این موضوع هشدار دادند.

سرچشمه محلات که روزی به عنوان منبع اصلی آب شرب و کشاورزی این شهر محسوب می شد، در حال حاضر حال و روز خوشی ندارد و به شدت کاهش داشته و به کمتر از ۲۰ درصد حجم اولیه خود در سال های گذشته رسیده که زنگ خطر جدی برای آن به صدا درآمده است.

در این سال ها به منظور تامین کمبود آب، چاه هایی در اطراف شهر حفر شد که تعدادی از آن ها خشک شده و دبی آب استحصال شده از سایر آن ها نیز کاهش زیادی داشته است.

در این شرایط سخت، تخصیص آب قمرود از سد کوچری به محلات به میزان ۱۱۰ لیتر بر ثانیه به یاری شهر آمد تا کمبود جدی آب در این شهر توریستی را جبران کند ولی به دلیل نبود تصفیه خانه، استحصال از تمام میزان تخصیص یافته آب از قمرود ممکن نبود و تنها ۶۰ لیتر از آن به شبکه شهری محلات انتقال یافت.

خان اول: کلید خوردن پروژه تصفیه خانه در سال ۹۲

در ماه های پایانی سال ۱۳۹۲ و ابتدای سال ۱۳۹۳، موضوع احداث تصفیه خانه آب در محلات به منظور تصفیه آب ورودی به شهر از ناحیه قمرود در دستور کار قرار گرفت و اقدامات اجرایی آن کلید خورد.

خان دوم: تصفیه خانه شهریورماه ۹۴ افتتاح می شود

در اسفند ماه ۱۳۹۳، یک تفاهم نامه میان فرماندار محلات، مدیر آبفای استان مرکزی و یک خیّر محلاتی به امضا رسید تا طبق آن، مبلغ ۱۵میلیارد ریال در مدت چهار ماه اول سال ۱۳۹۴ توسط فرد خیر پرداخت شود و شرکت آبفای استان مرکزی متعهد شد تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۴ این تصفیه خانه را تکمیل و به بهره برداری برساند.

خان سوم: تصفیه خانه دهه فجر سال ۹۴ افتتاح می شود

با پایان یافتن این مهلت و نیمه تمام ماندن پروژه، عباس نظری، مدیر آب و فاضلاب شهرستان محلات به دلایلی که مهمترین آنها را مشکل مالی و عدم تامین اعتبارکافی توسط فرد خیر خواند، تصریح کرد که در صورت تامین اعتبار، در دهه فجر سال ۱۳۹۴ این پروژه به بهره برداری می رسد که این اتفاق نیز نیفتاد.

خان چهارم: تصفیه خانه تیرماه ۹۵ افتتاح می شود

روند احداث تصفیه خانه آب محلات در سال جاری ادامه یافت تا این که با شروع فصل گرما و افزایش مصرف آب، کمبود آب در مناطقی از شهر موجب قطعی آب در ساعاتی از شبانه روز شد و اعتراضاتی را از سوی اهالی مناطق در بر داشت و در این رابطه مسئولین قول مساعد دادند که تصفیه خانه تا پایان تیرماه ۹۵ افتتاح می شود.

سپس عزیز فیلی، معاون امور عمرانی استاندار مرکزی در جلسه ای که در خرداد ماه سال جاری به منظور بررسی مشکلات عمرانی شهرستان محلات در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، خبر از بهره برداری از تصفیه خانه در پایان تیر ماه داد و تاکید کرد که تا پایان تیر تمام حق آبه تخصیصی شهر محلات از سد کوچری تصفیه شده و وارد شبکه آب شرب شهری می شود.

خان پنجم: تصفیه خانه مردادماه ۹۵ افتتاح می شود

هنوز ۱۱ روز به پایان تیرماه باقی مانده بود که عبدالرضا خلیلی، مدیر آب و فاضلاب استان مرکزی با حضور در محلات با اعلام اختصاص دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای تکمیل تصفیه خانه، از بهره برداری کامل از آن ظرف ۲۰ روز دیگر یعنی دهم مردادماه ۹۵ خبر داد.

خان ششم: تصفیه خانه شهریورماه ۹۵ افتتاح می شود

با تشکیل جلسه مجمع نمایندگان استان مرکزی در سوم مردادماه، محمود زمانی قمی، استاندار مرکزی در جمع خبرنگاران حضور یافت و عنوان کرد که تصفیه خانه آب محلات در سفر آینده رییس جمهور به استان مرکزی افتتاح می شود و این در حالی است که نزدیک ترین زمان سفر رییس جمهور به استان مرکزی پایان شهریور ماه عنوان شده است.

خبرگزاری مهر استان مرکزی، دلیل تاخیر در تکمیل این پروژه و اعلام زمان های مختلف برای بهره برداری کامل از تصفیه خانه آب محلات را بررسی می کند.

وعده های مسئولان به مردم باید به موقع اجرایی شود

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: باید برنامه ریزی مناسب تری انجام می شد تا در گرمای تابستان، مردم با مشکل کم آبی مواجه نباشند.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی افزود: بعد از سفر اخیر مدیر کل آب و فاضلاب استان مرکزی به محلات، آب بیشتری به شبکه توزیع آب شرب شهری تزریق شد و وضعیت بخش هایی از شهر بهبود یافت ولی هنوز برخی مناطق شهری با مشکل کم آبی مواجه هستند.

وی افزود: وقتی وعده ای داده می شود، مردم منتظر اجرای آن در تاریخ مقرر هستند و باید با برنامه ریزی درست، جلوی تاخیر در اجرای پروژه ها را گرفت.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر بر مبنای اعلام مسئولین، حدود ۷۰ لیتر بر ثانیه از سرشاخه های دز ، ۱۹ لیتر از آب سرچشمه و مقداری نیز از چاه های اطراف شهر برداشت آب صورت می گیرد.

سلیمی افزود: اکنون برداشت آب از چاه های دره سا و سیاه دره با کاهش مواجه شده و دو چاه از سه چاه بنیون خشک شده و تنها از یک چاه ۳۵ لیتر بر ثانیه آب قابل برداشت است.

کاهش شدید منابع آب در محلات

وی ادامه داد: شاهد هستیم که محلات به دلیل خشکسالی های متوالی، با کاهش شدید منابع آب مواجه شده و بیشترین حجم برداشت آب از سرشاخه های دز صورت می گیرد و تصفیه خانه باید هر چه زودتر افتتاح شود چرا که با تکمیل تصفیه خانه میزان برداشت از سرشاخه های دز به ۱۱۰ لیتر بر ثانیه افزایش خواهد یافت و مشکل کمبود آب رفع می شود.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تصفیه خانه آب محلات در یک بازه زمانی با کمک خیر نیک اندیش محلاتی آغاز شد ولی تاخیرها در انجام این پروژه موجب رنجش مردم شد و شاهد بودیم که در اوج گرمای تابستان بخشی از شهر محلات، آب شرب نداشت.

وی بیان داشت: اگر از قبل پیش بینی مناسبی صورت می گرفت و با برنامه ریزی دقیق تری کار پیش می رفت، مردم با این مشکلات مواجه نمی شدند.

سلیمی تصریح کرد: در سایر پروژه ها باید از قبل برنامه ریزی و پیش بینی دقیق تری صورت بگیرد تا شیرینی انجام پروژه برای مردم به تلخی مبدل نشود.

مشکل عمرانی، دلیل تاخیر در تکمیل تصفیه خانه آب محلات است

رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان محلات در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علت تاخیر در افتتاح تصفیه خانه آب محلات مشکل عمرانی است و هنوز بخش هایی از امور عمرانی این تصفیه خانه در حال تکمیل است.

عباس نظری افزود: کارهای اصلی تصفیه خانه به اتمام رسیده و عملیات اجرایی احداث در ایستگاه آخر قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: تصفیه خانه آب محلات در حال حاضر میزان ۷۰ لیتر بر ثانیه از حق آبه محلات از سد کوچری را تصفیه و به داخل شبکه آب شرب شهری هدایت می کند و با تکمیل کامل این تصفیه خانه، میزان آب ورودی به شبکه آب شرب شهری به ۱۱۰ لیتر بر ثانیه افزایش خواهد داشت.

رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان محلات بیان داشت: این تصفیه خانه دارای سه فیلتر تصفیه است که در حال حاضر یکی از آن ها در حال فعالیت است.

نظری افزود: هر کدام از فیلترها به اندازه ۷۵ لیتر بر ثانیه ظرفیت تصفیه آب را دارند که دو فیلتر به عنوان فیلتر اصلی به کار گرفته می شوند و یک فیلتر به عنوان فیلتر فرعی محسوب می شود که به عنوان جایگزین و در مواقع ضروری به کار گرفته خواهد شد.

تصفیه خانه محلات در هفته دولت افتتاح می شود

وی تصریح کرد: با تکمیل تصفیه خانه هر دو فیلتر اصلی وارد مدار خواهد شد و حداکثر میزان حق آبه محلات از سد کوچری به میزان ۱۱۰ لیتر بر ثانیه را تصفیه خواهد کرد.

رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان محلات افزود: مهندسان و کارگران با تمام سرعت در حال انجام فعالیت های لازم هستند و پیش بینی می کنیم این تصفیه خانه در هفته اول شهریور ماه سال جاری به مناسبت هفته دولت به صورت رسمی افتتاح شده و به بهره برداری کامل برسد.

پایان خان هفتم آیا می رسد؟!

در حالی که استاندار مرکزی افتتاح تصفیه خانه محلات را به سفر رئیس جمهور به این استان موکول کرده، رئیس آب و فاضلاب شهرستان محلات خبر از افتتاح آن در هفته دولت داد؛ حال باید دید که خان هفتم چه زمانی به پایان می رسد و امیدوار باشیم که خان هشتمی در کار نباشد.

شکی در این مساله نیست که گاهی در اجرای پروژه های عمرانی و فنی مشکلاتی پیش می آید که منجر به تاخیر در انجام آن می شود، اما مسئولین باید با برنامه ریزی دقیق تر، تا حد امکان جلوی تاخیرها را بگیرند تا به اعتماد عمومی به دستگاه های اجرایی آسیب وارد نشود.