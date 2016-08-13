گلزار شهدا را بدون رضایت خانواده ها ساماندهی نمی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی شهیدی در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت حمایتی از خانواده شهدای مدافع حرم گفت: بعد از اعلام سپاه قدس خانواده این شهدای عزیز تحت پوشش حمایتی بنیاد شهید قرار می گیرند و برای ما شهدای حرم و جبهه ها هیچ تفاوتی ندارند و از منظر خدمت رسانی به یک چشم به آنها نگاه می شود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص آخرین وضعیت تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید گفت: تحقیق و تفحص مربوط به سال ۹۲ و پیش از دولت یازدهم است با این حال من دستور بررسی به این مساله را داده ام.

وی افزود: قرار بود کار تحقیق و تفحص از بنیاد شهید تا پایان مجلس نهم به سرانجام برسد اما نمایندگان به نتیجه نرسیده و این طرح از کمیسیون به صحن علنی ارسال نشد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار داشت: با این حال رئیس مجلس دهم اعلام کرده است که گزارش قوه قضاییه ارسال می شود و ما در این زمینه آمادگی خود برای احقاق حقوق بنیاد شهید را اعلام می کنیم.

وی در ادامه و در خصوص ساماندهی گلزار شهدا توضیح داد: تمام تلاش ما بر اخذ رضایت از خانواده شهداست و حتی قبل از شروع عملیات ساماندهی برای یک مزار تمامی فعالیت های استاندارد شده از جمله عسکبرداری با دقت عمل می شود تا زیباسازی به درستی صورت گیرد.

تخلفی در موضوع ساماندهی گلزار شهدا صورت نگرفته است

شهیدی در خصوص تخلف صورت گرفته در موضوع ساماندهی گلزار شهدا گفت: تخلفی صورت نگرفته چرا که زیباسازی زیرنظر یک شرکت خاص صورت نمی گیرد و با نظارت خود بنیاد عملی می شود.

معاون رئیس جمهور افزود: از ۱۹ هزار گلزار موجود، ۱۳ هزار گلزار ساماندهی شده است و ۶ هزار گلزار در دست اقدام و بررسی است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به ضرورت اخذ رضایت خانواده شهدا برای ساماندهی گلزار و قبور تاکید کرد و گفت: گلزار بهشت زهرا (س) باقی مانده است که در این خصوص دیدارهایی با خانواده شهدا انجام شده و اگر خانواده شهدا موافق با این کار نباشند به هیچ وجه اجرا نخواهیم کرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جمعی از خانواده شهدا منا نامه ای به وزارت امور خارجه ارسال کرده اند این نامه در چه مرحله ای قرار دارد گفت: معاونت حقوقی وزارت امور خارجه پیگیر نامه ارسالی است و آن را دنبال می کند.