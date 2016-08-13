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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۵۲

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی اعلام کرد:

محدودیت‌های ترافیکی در شب میلاد امام رضا(ع)

محدودیت‌های ترافیکی در شب میلاد امام رضا(ع)

مشهد ـ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در شب میلاد امام رضا (ع) در مشهد خبر داد.

سرهنگ حمیدرضا گرایلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شب میلاد امام رضا(ع) محدودیت‌های ترافیکی در خیابان‌های منتهی به حرم رضوی اعمال می شود.

وی ادامه داد: از سمت میدان شهدا به حرم رضوی و به طرف روگذر شیرازی از ساعت ۵ امروز محدودیت ترافیکی اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی در خصوص سایر نقاط ورودی و مسیرهای منتهی به حرم گفت: با توجه به استقبال زائران در شب میلاد، محدودیت‌های ترافیکی این مسیرها بستگی به حجم ترافیک دارد.

وی با اشاره به حجم سنگین ترافیک در این ایام افزود: پیش‌بینی ما این است که سایر مسیرها به صورت مقطعی باز و بسته شوند بنابراین زائرانی که قصد تشرف به حرم رضوی را دارند می‌توانند از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.

کد مطلب 3739657

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