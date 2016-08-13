باید اسپانسر پرسپولیس تبلیغ شود نه سازمان لیگ

محمدرضا زادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نتایج پرسپولیس در چهار هفته ابتدایی لیگ برتر گفت: نتیجه عملکرد تیم را جایگاهمان در جدول نشان می‌دهد. سال گذشته همین موقع تیم شرایط مناسبی نداشت. از یک سو با وجود عملکرد خوب، پرسپولیس نتیجه نمی‌گرفت و از سوی دیگر در ۶ هفته ابتدایی، اسپانسر نداشتیم.

وی افزود: ما سال گذشته در هفته‌های ابتدایی از نظر فنی خوب بودیم ولی آنطور که باید و شاید نتیجه نگرفتیم. البته حمایت هواداران را هم نباید نادیده بگیریم که در کنار درایت کادر فنی و صبر و حوصله باشگاه ما را در مسیر مناسبی قرار داد.

عضو هیات مدیره پرسپولیس تاکید کرد: امسال شرایطمان با فصل قبل فرق دارد. الان آرامش در پرسپولیس بیشتر است. طبیعی است که در آرامش می‌توان پیشرفت کرد. در حال حاضر پله‌های کوچکی را از تیمداری به سمت باشگاه‌داری برداشته‌ایم و همدلی میان هوادران، کادر فنی، بازیکنان و مدیریت باشگاه وجود دارد.

زادمهر با بیان اینکه نگاه پرسپولیس امسال بالاتر از لیگ برتر است، خاطرنشان کرد: نگاه ما به لیگ قهرمانان آسیا است. داریم این را القا می‌کنیم که باشگاه در آسیا موفق باشد. با این حال چیزی که ما را نگران می‌کند، تنها منبع درآمد پرسپولیس یعنی سامانه هواداری است.

وی ادامه داد: پرسپولیس به جز این سامانه هواداری، منبع درآمد دیگری ندارد. بنابراین در روزهایی که تیم ما بازی دارد، باید این سامانه در کنار زمین تبلیغ شود. از سازمان لیگ انتظار داریم اجازه بدهد که در مسابقات پرسپولیس اسپانسر خودمان را تبلیغ کنیم نه اسپانسر این سازمان.

عضو هیات مدیره پرسپولیس همچنین در خصوص بدهی این باشگاه به «مانوئل ژوزه» سرمربی پیشین این تیم و هشدار علی اکبر طاهری سرپرست باشگاه در اینباره، گفت: بدهی های باشگاه کم نیست. اسپانسر ما هم متعهد به پرداخت هزینه‌های جاری باشگاه است نه بدهی‌های قبل. به هر حال باید با مدیریت و شرایط موجود به صورت قطره چکانی بدهی‌های پرسپولیس را بپردازیم.

زادمهر اظهار کرد: پرسپولیس در این چند سال درآمدی نداشته است و به خاطر وجود بدهی‌های قبل و مشکلات مالیاتی، این مسائل چندبرابر شده است. با وجود این، پرسپولیس فصل قبل اولین سالی را سپری کرد که هیچ بدهی بر جای نگذاشت و تمام تعهداتش را پرداخت کرد.

وی یادآور شد: شرایط و بدهی‌ها جوری است که هر لحظه امکان انفجار وجود دارد ولی به مرور زمان و با مدیریت صحیح باید بدهی‌ها را پرداخت کرد.

عضو هیات مدیره پرسپولیس در پایان درباره مشکلات و اختلاف نظر باشگاه با رامین رضائیان هم گفت: من در جریان ریز قرارداد رضائیان با پرسپولیس نیستم. نمی‌خواهم این موضوع را دوباره باز کنم ولی همینقدر می‌گویم که حرف اول و آخر را برانکو می‌زند.