۳هزار و ۷۶۰ اثر به جشنواره علوم انسانی فارابی ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین میرزایی امروز در نشست خبری گفت: از ۳ هزار و ۷۶۰ اثر ارسال شده به دبیرخانه جشنواره بین المللی فارابی، ۱۵۷۰ اثر در حوزه کتاب، ۹۹۰ اثر در حوزه پایان نامه کارشناسی ارشد، ۵۰۹ اثر در حوزه رساله دکترا و ۶۹۱ اثر مربوط به گزارش های پژوهشی خاتمه یافته بوده است. ‌

وی افزود: بیشترین آثار رسیده به دبیرخانه این جشنواره مربوط به حوزه فقه و اصول با ۴۷۴ اثر و حوزه علوم تربیتی و روانشناسی با ۴۴۹ اثر بوده است.

رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم خاطرنشان کرد: مهلت ارسال آثار به بخش بین الملل این جشنواره تا ۱۱ شهریور ماه ادامه دارد، بنابراین ممکن است آمارهای مربوط به آثار رسیده به این جشنواره افزایش یابد.

میرزایی تاکید کرد: ثبت آثار در دبیرخانه جشنواره بین المللی فارابی برای دوره هشتم از ۲ بخش حقوقی و حقیقی صورت گرفت که بر این اساس از ۱۵۷۰ اثر رسیده مربوط به کتاب، ۵۰ درصد آثار توسط مولفین و مابقی توسط نهادهای حقوقی در دبیرخانه جشنواره ثبت شده است.

وی تاکید کرد: در بخش گزارش پژوهشی نیز از ۶۹۱ اثر، ۶۰۰ اثر توسط افراد حقیقی و ۹۱ اثر توسط افراد حقوقی در دبیرخانه جشنواره به ثبت رسیده است.

رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اظهار داشت: در بخش رساله های دکترا نیز از ۵۰۹ اثر، ۴۵۰ اثر از سوی فارغ التحصیلان و مابقی آثار از سوی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ثبت شده است.

وی عنوان کرد: همچنین در بخش پایان نامه های کارشناسی ارشد نیز از ۹۹۰ اثر، ۹۰۰ اثر از طریق دانشجویان در دبیرخانه این جشنواره ثبت شده است.

میرزایی گفت: در گذشته نوع برگزاری جشنواره بین المللی فارابی با محوریت مشارکت افراد بوده است اما این نگاه کافی نیست و ما برنامه داریم که مشارکت نهادها نیز در این جشنواره توسعه یابد تا بر این اساس بتوانیم بهترین آثار را شناسایی و انتخاب کنیم.

رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اضافه کرد: در سال آینده با تعاملی که با دانشگاه ها خواهیم داشت بستری را فراهم می کنیم که دانشگاه ها رساله های دکترا را به عنوان اثر در دبیرخانه این جشنواره ثبت کنند.

وی با بیان اینکه جشنواره بین المللی فارابی مهمترین جشنواره علوم انسانی کشور است، گفت: برنامه داریم در بخش داخلی، جنبی و بین المللی، ۳۵ برگزیده را انتخاب کنیم.

میرزایی در خصوص بخش بین الملل جشنواره فارابی گفت: ۶۸ اثر بین المللی به این جشنواره ارسال شده که این آثار از کشورهای اروپایی، جهان اسلام و عرب زبان، کشورهای حوزه روسیه و چین و ژاپن هستند.

رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تاکید کرد: با توجه به اینکه قرار است هشتمین دوره جشنواره بین المللی فارابی برگزار شود، بنابراین علاوه بر هدایایی که به برگزیدگان اهدا خواهد شد با حمایت معاونت فرهنگی وزارت علوم نیز تمامی برگزیدگان به سفر مشهد اعزام خواهند شد.

وی گفت: برنامه داریم مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی فارابی را در هفته پژوهش و در آذرماه سال جاری برگزار کنیم.