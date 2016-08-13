جلالالدین امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تجهیز و راهاندازی ۳ مرکز تجمعی سلامت دهان و دندان در استان همدان با صرف اعتباری افزون بر ۳۳۰ میلیون تومان، گفت: به دنبال اجرای بسته دهان و دندان طرح تحول نظام سلامت، فعالیتهای خوبی در استان همدان انجام شده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه شاخصهای بهداشتی دهان و دندان افزایش چشمگیری داشته است، گفت: استان همدان در اجرای طرحهای کشوری این بخش جزو استانهای خوب ارزیابی شده و این اقدامات باید بیش از پیش ادامه یابد.
امیری توجه به آموزش و پیشگیری با هدف بالا رفتن شاخصهای بهداشت دهان و دندان و کاهش شاخص DMFT را از اولویتهای معاونت امور بهداشتی دانشگاه دانست و افزود: اقدامات مناسبی به منظور پیشگیری از پوسیدگی دندان در دانشآموزان با وارنیش فلورایدتراپی و فیشورسیلنت انجام شده است.
وی با اشاره به اهمیت دندان به عنوان یک عضو از اعضای بدن، توجه به نگهداری و حفظ آن را بسیار مهم دانست.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان همچنین به افزایش تعداد مراکز بهداشتی درمانی استان همدان اشاره کرد و گفت: درحال حاضر بیش از ۸۰۰ مرکز بهداشتی در استان همدان فعال است.
امیری با بیان اینکه دولت با مشکلات مالی مواجه است اما توجه به حوزه بهداشت و درمان را در اولویت قرارداده است، گفت: در حال حاضر کیفیت و پوشش واکسیناسیون کودکان یک ساله به ۹۹ درصد رسیده است.
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