به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «شعبده شوم» با موضوع بررسی سینمای معنا گرای مسیحی و با حضور سعید ارجمندفر(پژوهشگر سینما و رسانه و عضو هیات علمی دانشگاه جامعه المصطفی) و محمدحسین فرج نژاد (پژوهشگر معنویت های نوظهور) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه سعید ارجمندفر با اشاره به ایمان در جامعه مسیحی، گفت: بحث ایمان در جامعه ی مسیحی همانند دین های دیگر از ویژگی های خاص خود برخوردار است.

وی همچنین در ادامه افزود: اساس ایمان مسیحی بنا نهاده شده بر اعتقاد و ماموریت های مسیح و تاریخ زندگانی وی که مومنین به مسیح باید باورهای زندگی خویش را در قالب زندگانی مسیح تنظیم کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه جامعه المصطفی با اشاره به تفاوت ایمان در دین مسیح و دین اسلام، اظهار داشت: نگاه اسلام به مقوله ایمان با مسیحیت تفاوت بسیاری دارد، به طوری که در نگاه اسلام حضرت ختمی مرتبت پیامبر آسمانی است، که دینی را برمردم عرضه کرده است که از نگاه خداوند ناشی می شود اما در مسیحیت امروز خدا محور تعالیم مسیح نبوده و تعالیم مختلف از شخص مسیح گرفته می شود.

وی با اشاره به سه گانه ی ماموریت های مسیح در نظام الهی مسیحت گفت: ماموریت پیامبری، شبانی و پادشاهی از ماموریت ها مهم مسیح در نظام الهی مسیحت است.

این پژوهشگر حوزه ادیان و رسانه در خصوص گناه اولیه در نگاه دین مسیحیت، گفت: گناه اولیه دارای ویژگی ها خاصی است، به طوری که این گناه نابخشودنی بوده و امکان بخشش این گناه وجود ندارد و علاوه بر این، گناه اولیه به نوعی موروثی است؛ از این رو در نگاه مسیحیان هیچ کس معصوم و یا عاری از گناه به دنیا نمی آید، حتی در این نگاه پیامبران نیز آغشته و آلوده به گناه هستند.

وی در خصوص ماموریت پادشاهی حضرت مسیح در نظام الهی دین مسحیت عنوان کرد: بعد از به سلیب کشیده شدن حضرت مسیح و بعد از رستاخیز، وی به ماموریت سوم یعنی پادشاهی می رسد؛ مقام پادشاهی زمانی است که مسیح وعده داده بود که پس از مرگش رستاخیز خواهیم داشت و این قیام برای آوردن ملکوت الهی است. به عبارتی دیگر مقام پادشاهی مسیح به بازگشت وی مربوط می شود.

در بخش دیگر این برنامه محمدحسین فرج نژاد در خصوص موضوع برنامه و سینمای معناگرای مسیحیت، اظهار داشت: شاخص ترین فیلمی که بتوان در مورد معناگرایی مسیحی مورد بررسی قرار داد، فیلم انجیل به روایت لوگا است.

وی در خصوص فیلم انجیل به روایت لوگا توضیح داد: این فیلم با ظاهری آرام اما به شدت تبلیغاتی ساخته شده است، به طوری که در طول فیلم برخی از مضامین مسیحی هفت و یا هشت بار مرتب تکرار می شوند؛ بنابر این مبلغین مسیحی در مباحث تبلیغی خود از این فیلم بهره ی بسیاری می برند.

پژوهشگر معنویت های نوظهور با اشاره به سینمای معنویت گرای مسیحی در آمریکا، گفت: به دلیل نفوذی که فعالان یهودی در پخش و توزیع فیلم های سینمایی در آمریکا دارند، فیلم های با محتوای مسیحی بسیار کم تر بوده و دیده نمی شود.

وی با اشاره به روایت فیلم انجیل به روایت لوگا، اظهار داشت: انسان شناسی و هستی شناسی مسیحی و شناخت خدای التقاطی مسیحیت در این فیلم به تصویر کشیده شده و مسیح را فدای گناهان بشر عنوان می کند، به طوری که انحصارگرایی مسیحیت را مورد توجه بسیاری قرار می دهد.

فایل صوتی برنامه «شعبده شوم» از وبگاه رسمی شبکه رادیویی گفت و گو قابل دریافت است، همچنین متذکر می شود که این برنامه هر پنچشنبه و جمعه از ساعت ۱۷ الی ۱۸ از شبکه ی رادیویی گفت و گو پخش می شود.