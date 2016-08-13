تخریب قطعه ۲۲ گلزار شهدا صحت ندارد/ ۱۴۰ هزار مزار ساماندهی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صمیمی مدیرکل بنیاد شهید استان تهران در جمع خبرنگاران در خصوص کلیپ منتشر شده در فضای مجازی در خصوص تخریب قطعه ۲۲ گلزار شهدای بهشت زهرای تهران گفت: کلیپ منتشر شده به هیچ وجه صحت ندارد و از شما و از همه مردم دعوت به بازدید از این قطعه می کنم.

وی افزود: صحبت هایی را با خانواده شهدا انجام می دهیم، اما متاسفانه بعضی ها ذهن خانواده ها را تخریب کرده و آنها را به جهات دیگری منحرف می کنند.

مدیرکل بنیاد شهید استان تهران افزود: مناسب‌سازی گلزار شهدا را قطعه به قطعه انجام می دهیم و تاکید ما بر کسب رضایت از خانواده شهدا است.

در ادامه خداکرم کولیوند، مدیرکل تامین مسکن و ساماندهی گلزار بنیاد شهید در جمع خبرنگاران در خصوص ساماندهی قبور شهدا توضیح داد: ساماندهی از تفکیک دارایی استان ها هزینه می شود و تخلف در هزینه و عملکرد آنها معنی ندارد؛ چراکه هزینه متکی به شرایط صرف می شود.

وی با اشاره به اینکه ۱۴۰ هزار مزار در کشور ساماندهی شده است، تصریح کرد: بدون داشتن رضایتنامه از سوی خانواده شهدا کار زیباسازی و ساماندهی انجام نمی شود.

کولیوند افزود: ۶ هزار گلزار باقی مانده است که بدون رضایت خانواده شهدا اقدامی به منظور ساماندهی آنها نخواهیم کرد.