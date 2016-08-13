تعزیه قزوین در قاب تلویزیون

ابوالفضل معصومی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مستند با هدف بررسی مکتب تعزیه در قزوین، خاستگاه تعزیه و ابعاد تاریخی آن در سیمای مرکز قزوین تولید می شود.

وی افزود: در بخش تاریخ تعزیه، تهیه کننده این مستند، با برشی از تاریخ تعزیه در دوره ی قاجار و شکل گیری تکیه ی دولت؛ با روایتی از ابوالحسن خان اقبال آذر بعنوان یکی از تعزیه خوانان معاصر وارد فضای تعزیه ی قزوین و وضعیت این هنر آئینی در قزوین می شود.

معصومی فر خاطر نشان کرد: در مستند تعزیه بخشی جدید گنجانده شده است که شامل به چالش کشیدن موقعیت و جایگاه تعزیه در جامعه امروزی است؛ بدین مضمون که آیا تعزیه اکنون جایگاه گذشته خود را دارد یا اینکه بعنوان یک آئین سمبلیک و گلخانه ای است.

مدیرکل صداوسیمای مرکز قزوین اظهارداشت: مستند تلویزیونی تعزیه در قزوین رویکردی تحلیل گرانه در سیر تحول تاریخی این هنر آئینی دارد و سعی می کند در راستای ترویج این هنر گام بردارد.

معصومی فر گفت: مستند تلویزیونی تعزیه در قزوین یکی از برنامه های فاخر صداوسیمای مرکز قزوین است که به تهیه کنندگی ابوالفضل سروش مهر به مدت حدود ۶۰ دقیقه در سیمای این مرکز تهیه و تولید می شود.