نخستین گوشی هوشمند با مبدل صدای دیجیتال تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، گوشی V۲۰ با هدف ارائه بهترین صدا با همکاری شرکت ال‌جی و ESS Technology تولید می شود.

ال‌جی الکترونیکس اعلام کرد: ال‌جی V۲۰ به‌عنوان تلفن هوشمند و پرچمدار آینده‌اش، اولین تلفن هوشمندی خواهد بود که قابلیت صدای Quad DAC (مبدل آنالوگ به دیجیتال) های-فای ۳۲ بیت دارد و برای اولین بار تجربه صدای بی‌نظیری را برای موبایل به ارمغان می‌آورد.

فناوری Quad DAC باعث می‌شود وقتی شما از هدفون استفاده می‌کنید، صدای واضح و شفافی نزدیک به صدای واقعی و زنده اطراف بشنوید. این صدا بسیار بهتر از صدایی است که DACهای قبلی تولید می‌کردند، زیرا می‌تواند صداهای مزاحم اطراف را تا ۵۰ درصد کاهش دهد. ویدئوهایی که با V۲۰ گرفته می‌شوند می‌توانند صدای غرش امواج در ساحل و یا مکالمه دو نفر در یک محیط پر سرو صدا را به راحتی ضبط کنند.

ال‌جی با همکاری نزدیک با شرکت ESS Technology، که یک مجموعه پیشگام در تولید دستگاه‌های صوتی و صدای آنالوگ باکیفیت است، اطمینان می‌دهد که Quad DAC بهترین تجربه صدا را برای کاربران ال‌جی V۲۰ به ارمغان می‌آورد. Quad DAC محور اصلی بسیاری از قابلیت‌های چندرسانه‌ای پیشرفته‌ای است که در ال‌جی V۲۰ گنجانده شده است. ESS Technology قبلا در مدل قبلی V۲۰ یعنی ال‌جیV۱۰، صدای DAC های-فای ۳۲ بیت را ارائه کرده بود.

Juno Cho ، رئیس و مدیرعامل شرکت ارتباطات موبایل ال‌جی الکترونیکس، در این باره می گوید: با رشد فناوری تلفن‌های هوشمند، شاهد آن هستیم که هر روز مشتریان بیشتری به دنبال چیزهایی فراتر از پردازنده پرسرعت و نمایشگر بزرگ در تلفن همراهشان هستند. با حرکت صنعت به سوی ارائه محتواهای مختلف چندرسانه‌ای، کیفیت صدای بهتر جهشی طبیعی برای یک تلفن همراه هوشمند است. ما از ادامه این همکاری درازمدت با ESS بسیار خشنودیم و بهترین صدا را به کاربران ال‌جی V۲۰ هدیه خواهیم داد.»

رابرت بلِیر، رئیس و مدیر ارشد اجرایی ESS Technology ، نیز در این باره گفته است: «ما از ارائه فناوری Quad DAC در V۲۰، جدیدترین تلفن هوشمند و پرچمدار ال‌جی برای مشتریانی که بهترین تجربه رسانه را می‌خواهند، بی‌نهایت هیجان‌زده‌ایم. وجود Quad DAC در V۲۰، به عنوان یک فناوری که معمولا در تجهیزات صوتی پیشرفته موجود است، باعث می‌شود کاربران حس کنند یک سیستم سینمای خانگی حرفه‌ای در تلفن هوشمند خود به همراه دارند.»