به گزارش خبرنگار مهر، سیدعبدالامیر نبوی در نشست خبری در پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم گفت: برنامه داریم ۲۴ برگزیده داخلی و ۵ برگزیده بینالمللی را در دوره هشتم جشنواره بینالمللی فارابی انتخاب کنیم، اما علاوه بر این برگزیدگان در بخشهای جنبی انجمن علمی برتر، فصلنامه علمی برتر، مترجم برتر، نظریهپرداز برجسته و پیشکسوت علوم انسانی را انتخاب و بررسی کنیم.
وی اضافه کرد: آییننامه جشنواره بینالمللی فارابی در شورای سیاستگذاری این جشنواره بررسی و بازنگری شد و آییننامه جدید به امضای وزیر علوم رسیده است.
دبیر شورای علمی جشنواره بینالمللی فارابی اضافه کرد: به زودی داوران بخشهای مختلف این جشنواره انتخاب خواهند شد و روند داوری آثار آغاز میشود.
نبوی خاطرنشان کرد: جشنواره بینالمللی فارابی با ایجاد ارتباط میان محققان و عالمان علوم انسانی کشور و ارتباط میان پژوهشگران خارجی، زمینه مناسبی را برای رفع چالشهای مربوط به حوزه علوم انسانی را فراهم میکند.
رضا ماحوزی دبیر اجرایی جشنواره بینالمللی فارابی نیز در این نشست گفت: در بخش بینالملل این جشنواره فعالیتهای مختلفی صورت گرفته و ما برنامه داریم بستری را فراهم کنیم تا جایزه مربوط به جشنواره فارابی هویت قوی و تاثیرگذاری در ایران و جهان داشته باشد که در این راستا با مراکز ایرانشناسی خارج از کشور ارتباط برقرار کردهایم.
وی عنوان کرد: برنامه داریم از قابلیتهای این جشنواره در حوزه ایرانشناسی در دیگر کشورها استفاده کنیم.
دبیر اجرایی جشنواره فارابی تاکید کرد: همچنین برنامه داریم جایزههای این جشنواره را در قالب اعطای بورسیه پیشبینی کنیم تا محققان داخلی و خارجی بتوانند برای پژوهشهای حوزه علوم انسانی در کشورهای مختلف حضور یابند.
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