۱۴ روستای لفور از سد البرز آبرسانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم یخکشی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران از شروع عملیات دو طرح مهم مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی آب شرب ساری و طرح آبرسانی به ۱۴ روستای منطقه لفور از سد البرز خبر داد.
وی گفت: هماکنون شرکت آب منطقهای مازندران سه هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در زمینه مطالعه و احداث سدها و شبکههای آبیاری و زهکشی و طرحهای آبرسانی به شهرها و روستاها دردست اجرا دارد.
یخکشی افزود: میانگین اعتبارات سالانه این شرکت بین ۲۰۰ الی ۲۵۰ میلیارد تومان است که این رقم پاسخگوی طرحهای در دست اجرا این شرکت نیست لذا به دنبال تأمین منابع جدید مالی بهویژه از محل فاینانس هستیم.
مدیرعامل آب منطقهای مازندران تصریح کرد: در استان مازندران علاوه بر ۱۰ سد مخزنی در دست بهرهبرداری، سه سد مخزنی با حجم تنظیم حدود ۹۰۰ میلیون مترمکعب ۱۰ سد در دست مطالعه با حجم حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب و ۱۷۰ هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی در دشت هراز، البرز وشرق مازندران در برنامه داریم.
وی گفت: برای تأمین آب شرب شهرها و روستاها طرح جامع مطالعات تأمین آب شرب شهرها و روستا را انجام دادهایم و استان را به ۹ منطقه یا زون تقسیم کردیم که هماکنون سه طرح مهم از جمله طرح آبرسانی از سد میجران به شهرهای رامسر، کتالم و سادات شهر، طرح آبرسانی از سد البرز به شهرهای بابل، بابلسر، امیرکلا، فریدونکنار و طرح آبرسانی از سد شهید رجایی به شهر ساری را در دست اجرا داریم و ۳ طرح دیگر ما آماده اجرا است و مابقی در دست مطالعه است که امیدواریم یکی پس از دیگری به مرحله اجرا درآید.
وی در پایان بابیان اینکه در هفته دولت امسال علاوه بر طرحهای استانی دو طرح مهم ملی از جمله طرح آبرسانی به شهر رامسر با هزینه ۳۰ میلیارد تومان و بخشی از شبکه گلورد در سطح پنج هزار هکتار با هزینه ۵۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد.
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