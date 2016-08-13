سرمایه گذاری ۹۲۰ میلیارد ریالی برای افتتاح طرح های راهسازی ایلام

سید کمال الدین میرجعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توجه به زیرساخت های حوزه راه و شهرسازی این استان به دلیل افزایش تردد خودروهای سبک و سنگین در نتیجه عزیمت زائران عتبات عاالیات و کامیون های حامل کالا از مرز بین المللی مهران با روی کار امدن دولت تدبیر و امید افزایش قابل توجهی یافته است.

وی افزود: این دستگاه اجرایی برای ایام هفته دولت ۳۱ طرح زیرساختی را آماده افتتاح دارد که در مجموع ۹۲۰ میلیارد ریال برای اجرای آنها هزینه شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی ایلام یادآور شد: ۱۷۳ میلیارد ریال در بخش راه و ۹۴ میلیارد ریال در بخش فضاهای فرهنگی و ساختمان های دولتی سرمایه گذاری شده ضمن اینکه ۶۵۳ میلیارد ریال نیز تسهیلات مسکن مهر پرداخت شده است.

میرجعفریان تاکید کرد: هفت پروژه در بخش مسکن ، هشت طرح در بخش ساختمان و تاسیسات دولتی و ۱۶ پروژه نیز در بخش راه جزو برنامه های وزارت راه و شهرسازی در هفته دولت استان ایلام است.

وی اضافه کرد: بهره برداری از یک هزار و ۸۹ واحد مسکن مهر ، بهسازی ، روکش آسفالت و احداث ۹۸ کیلومتر راه و اجرای هشت پروژه اداری و فرهنگی با ۹ هزار و ۱۴۰ متر مربع زیر بنا و از جمله طرح های قابل افتتاح حوزه راه و شهرسازی استان ایلام در هفته دولت امسال است.

سه هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی در استان ایلام وجود دارد که تنها ۶۵ کیلومتر آن بزرگراه است.