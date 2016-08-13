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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۳

صدراعظم سابق اتریش فرستاده سازمان ملل می‌شود

صدراعظم سابق اتریش فرستاده سازمان ملل می‌شود

صدراعظم سابق اتریش به زودی به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل در حوزه مبارزه با بیکاری جوانان معرفی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استاندارد، «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل با بیان اینکه ۷۳ میلیون جوان بیکار در جهان داریم، افزود: در حال حاضر یکی از اهداف مهم سازمان ملل مبارزه با بیکاری جوانان تعیین شده است.

وی با اشاره به تجارب ارزنده «ورنر فایمن» صدراعظم سابق اتریش در عرصه امور بین الملل اظهار داشت: به زودی وی را به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل در جایگاه مبارزه با بیکاری جوانان معرفی می کنیم. 

دبیر کل سازمان ملل با تاکید بر سختی های مسیر مبارزه با بیکاری تصریح کرد: این انتظار وجود دارد که فایمن با تدوین یک برنامه جامع بتواند بر این امر مهم فائق بیاید.

کد مطلب 3739684
شقایق لامع زاده

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