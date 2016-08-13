منصوریان به یک دستیار قوی نیازدارد/ تعطیلات به سود استقلال است

مهدی هاشمی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با مثبت ارزیابی کردن تعطیلات لیگ برای بیشتر تیم ها، گفت: به اعتقاد من این تعطیلی فرصت خوبی خواهد بود برای اکثر تیم های لیگ برتری تا بتوانند نقاط ضعف خود را با تمرینات اصولی و منظم برطرف کنند. استقلال، نفت تهران، صبای قم و سایر تیم ها این تعطیلی برایشان بسیار مثبت است . کادر فنی این تیم ها می‌توانند بازیکنانشان را از لحاظ تاکتیکی و روحی تقویت کرده و برای شروع لیگ به آمادگی کامل برسند.

مدافع پیشین استقلال در خصوص وضعیت آبی پوشان گفت: استقلال در ۴ هفته اول عملکرد خوبی نداشته و دیدیم که حتی علیرضا منصوریان در کنفرانس پس از بازی مقابل پیکان گفت که بعد از تعطیلات استقلال با صلابت را خواهید دید. حتما منصوریان برنامه های خوبی برای تیمش دارد و با توجه به نفراتی که در اختیار دارد این چنین قاطعانه از بازگشت استقلال باصلابت صحبت می کند.

وی ادامه داد: به نظر من استقلال به یک مشاور قوی نیاز دارد تا بتواند در مواقع بحرانی منصوریان را کمک کرده و با نکات فنی که به سرمربی می گوید نقاط ضعف تیم را پوشش داده و بر نقاط ضعف حریف یورش ببرند. یک همکار و یا دستیار باتجربه و قوی می تواند به منصوریان کمک کندو حتی به کادر فنی نیز آرامش بدهد.

مدافع پیشین استقلال تاکید کرد: استقلال بازیکنان بزرگی جذب کرده ولی هنوز این بازیکنان به هماهنگی لازم نرسیده اند. سرمربی آبی پوشان باید از این فرصت به دست آمده نهایت استفاده را برده تا تیمش هم به هماهنگی لازم رسانده و هم بتواند بعد از تعطیلات لیگ به روزهای اوجش بازگردد.

هاشمی نسب در خصوص عملکرد تیم ها در ۴ هفته اول لیگ گفت: الان خیلی زود است که بخواهیم راجع به عملکرد تیم ها نظری قاطع بدهیم اما فکر می کنم پرسپولیس و تراکتور روند رو به رشدی را آغاز کرده اند و از همین ابتدای لیگ خود را مدعی شماره یک قهرمانی می دانند. باید به صنعت نفت آبادان هم تبریک بگویم که با نفرات بی نام و نشان و یک مربی بی ادعا توانسته است نتایج خوبی در این ۴ هفته به دست آورد.

وی خاطرنشان کرد: بعد از تعطیلات لیگ و تمریناتی که آنها انجام دادند مطمئنا تیم ها به آمادگی لازم رسیده و دیگر جای هیچ گونه بهانه ای ندارند که بخواهند عملکرد ضعیف شان را به مسائلی مثل فشار بدنسازی و یا عدم هماهنگی ربط بدهند.

مدافع پیشین استقلال در خصوص عملکرد انتقادپذیر خط دفاع آبی پوشان گفت: با توجه به تغییراتی که در خط دفاع استقلال به وجود آمده نمی توان از مدافعان این تیم انتظار داشت خیلی زود به هماهنگی برسند. البته این هم دلیل نمی شود که آنها در هر بازی گل دریافت کنند زیرا آنها باتجربه هستند و باید از این تجربه شان در این مواقع بحرانی استفاده کند.

وی تصریح کرد: مطمئنم منصوریان در طول این تعطیلات برنامه ویژه ای برای مدافعانش خواهد داشت و دیگر نمی خواهد شاهد این باشد که هر روز از خط دفاعی تیمش انتقاد به عمل بیاید.

هاشمی نسب در مورد تعطیلات لیگ به خاطر تیم ملی گفت: من نمی توانم در این خصوص صحبت کنم اما باید بدانیم که اولویت اول فوتبال کشورمان، تیم ملی است و باید دست به دست هم دهیم تا تیم ملی ایران در مسابقات پیش رو موفق بوده و البته شاهد حضور تیم ملی در جام جهانی باشیم.