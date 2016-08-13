دعوای فامیلی علت آتش سوزی جنگل های اندیمشک/مجرم دستگیر شد

سرهنگ محمد عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت دو صبح چهارشنبه هفته گذشته تا یک صبح روز گذشته جنگل های ریت کوه بخش الوار گرمسیری در منطقه جوروند در آتش سوخت.
وی افزود: بلافاصله پس از این حادثه جلسه بحران در شهرستان تشکیل و از تمام ادارات شهرستان در کنار نیروهای مردم و نیروهای منابع طبیعی دزفول و شوش برای مهار آتش استفاده شد.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی خوزستان تصریح کرد: دو فروند بالگرد نیز از طریق سازمان جنگل ها اعزام شد.
عزیزی بیان کرد: عامل حریق شناسایی و پس از هماهنگی قضایی دستگیر شد.
وی در ادامه با اشاره به زندانی بودن عامل حریق در ارتباط با علت انجام این کار توسط وی گفت: فرد خاطی به دلیل اختلافات زمینی با اقوام خود اقدام به آتش زدن زمین ها کرده بود که در نهایت آتش اولیه به سایر قسمت ها گسترش پیدا کرد.
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