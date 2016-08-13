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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۱۹

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی خوزستان:

دعوای فامیلی علت آتش سوزی جنگل های اندیمشک/مجرم دستگیر شد

دعوای فامیلی علت آتش سوزی جنگل های اندیمشک/مجرم دستگیر شد

اهواز ـ فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی خوزستان گفت: عامل آتش سوزی جنگل های ریت کوه اندیمشک دستگیر شد.

سرهنگ محمد عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:‌ ساعت دو صبح چهارشنبه هفته گذشته تا یک صبح روز گذشته جنگل های ریت کوه بخش الوار گرمسیری در منطقه جوروند در آتش سوخت.

وی افزود: بلافاصله پس از این حادثه جلسه بحران در شهرستان تشکیل و از تمام ادارات شهرستان در کنار نیروهای مردم و نیروهای منابع طبیعی دزفول و شوش برای مهار آتش استفاده شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی خوزستان تصریح کرد:‌ دو فروند بالگرد نیز از طریق سازمان جنگل ها اعزام شد.

عزیزی بیان کرد: عامل حریق شناسایی و پس از هماهنگی قضایی دستگیر شد.

وی در ادامه با اشاره به زندانی بودن عامل حریق در ارتباط با علت انجام این کار توسط وی گفت: فرد خاطی به دلیل اختلافات زمینی با اقوام خود اقدام به آتش زدن زمین ها کرده بود که در نهایت آتش اولیه به سایر قسمت ها گسترش پیدا کرد.

کد مطلب 3739694

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