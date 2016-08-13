حضور وزیر ارشاد در همایش فرهنگی و اجتماعی لرستان

حجت الاسلام حمید رضا حنان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری برنامه هفته فرهنگی و اقتصادی لرستان در تهران اظهار داشت: این برنامه از تاریخ ۲۵ تا ۲۹ مرداد ماه امسال در محل بوستان گفتگوی تهران برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری برنامه های مختلف در قالب هفته فرهنگی لرستان بیان داشت: در روز دوشنبه ۲۵ مرداد ماه ابتدا راس ساعت ۱۷ برنامه اجرای موسیقی آئینی سنتی لرستان در فضای باز بوستان گفتگوی تهران برگزار می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان ادامه داد: همچنین برگزاری همایش فرهنگی و اجتماعی در محل سالن آمفی تئاتر بوستان گفتگوی تهران یکی دیگر از برنامه های مدنظر در قالب هفته فرهنگی لرستان خواهد بود که راس ساعت ۱۸ با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام حنان همچنین از برگزاری برنامه شبهای فرهنگی لرستان طی روز دوشنبه ۲۵ مرداد ماه راس ساعت ۲۱ در محل بوستان گفتگوی تهران خبر داد.

وی در ادامه سخنان خود به برنامه های هفته فرهنگی لرستان در روز ۲۶ مرداد ماه اشاره کرد و گفت: اجرای موسیقی آئینی سنتی در فضای باز بوستان گفتگو راس ساعت ۱۷ و همچنین برگزاری همایش اقتصادی لرستان در محل سالن آمفی تئاتر بوستان گفتگو راس ساعت ۱۸ و برگزاری برنامه شب های فرهنگی در فضای باز راس ساعت ۲۱ از جمله برنامه های این روز خواهند بود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان همچنین برنامه های هفته فرهنگی و اقتصادی لرستان در روز چهارشنبه ۲۷ مرداد ماه را اجرای موسیقی آئینی سنتی راس ساعت ۱۷، اجرای تئاتر خیابانی راس ساعت ۱۸ در فضای باز، نشست تخصصی در سالن نشست های بوستان گفتگو راس ساعت ۱۹ و همچنین برگزاری شب های فرهنگی لرستان در فضای باز راس ساعت ۲۱ عنوان کرد.

حجت الاسلام حنان بیان داشت: همچنین در قالب برنامه هفته فرهنگی لرستان طی روز پنج شنبه ۲۸ مرداد ماه راس ساعت ۱۷ اجرای موسیقی آئینی سنتی، راس ساعت ۱۸ اجرای تئاتر خیابانی در فضای باز، راس ساعت ۱۹ نشست تخصصی در سالن نشست های بوستان گفتگو و راس ساعت ۲۱ برگزاری شب های فرهنگی لرستان را خواهیم داشت.

وی از برگزاری مراسم اختتامیه هفته فرهنگی لرستان در روز جمعه ۲۹ ام مرداد ماه خبر داد و تصریح کرد: در حاشیه برنامه هفته فرهنگی و اقتصادی لرستان برپایی نمایشگاه دستاوردها و ظرفیتهای استان لرستان از ساعت ۱۷ تا ۲۳، نمایش فیلم های فیلم سازان لرستان، برنامه های آئینی در سطح شهر تهران، نمایشگاه هنرهای تجسمی و ... را خواهیم داشت.