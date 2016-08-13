نمایش کاریکاتور هنرمندان و سیاستمداران

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه کاریکاتورهای چهره وحید شریفی از ۲۴ مرداد تا ۱ شهریور در نگارخانه نامی خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه، که دومین نمایشگاه انفرادی کاریکاتورهای چهره وحید شریفی است، ۳۰ اثر در ابعاد ۴۰ در ۶۰ با تکنیک قلم نوری روی دیوار می‌روند.

سوژه این نمایشگاه، چهره هنرمندان و سیاستمدارانی همچون داریوش مهرجویی، ناصر تقوایی، مسعود کیمیایی، جلیل شهناز، مرتضی ممیز، محمدباقر قالیباف، بیژن زنگنه، محمدجواد ظریف، صادق زیباکلام و... است.

نمایشگاه کاریکاتورهای چهره وحید شریفی یکشنبه ۲۴ مرداد ساعت ۱۷ در نگارخانه نامی خانه هنرمندان ایران افتتاح می شود و تا یکم شهریور در محل خانه هنرمندان ایران دایر است.