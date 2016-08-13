به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی صنعت و تجارت ایلام، یارالله نصیری اظهار داشت: هم‌زمان با آغاز برنامه‌های گرامیداشت هفته دولت بهره‌برداری از چهار طرح صنعتی و معدنی آغاز می‌شود.

وی با اشاره به جزئیات طرح‌های افتتاحی بیان داشت: حجم سرمایه‌گذاری انجام شده ۲۱۵ میلیارد ریال برآورد می‌شود که برای ۶۶ نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام عنوان کرد: فعالیت این طرح‌ها در زمینه تولید اسید سولفوریک، نایلون و نایلکس، سیلوی ذخیره گندم و گچ ساختمانی است.

نصیری، نقطه امید بخش طرح‌های افتتاحی این دوره احیا و بازگشت به چرخه تولید یکی از کارخانجات قدیمی در زمینه گچ ساختمانی برشمرد و بیان داشت: شرکت گچ ماربره از قدیمی‌ترین کارخانجات تولید گچ که سال‌های متمادی از چرخه تولید خارج شده بود با واگذاری به سرمایه‌گذاران توانمند و بازسازی کامل خطوط تولید مجدد به فعالیت تولیدی بازگشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام گفت: خوشبختانه در سه سال اخیر روند احیا واحدهای تعطیل شتاب مناسبی گرفته است.

وی افزود: تغییر ساختار و خطوط تولید، تغییر و تحول مدیریت، واگذاری به سرمایه‌گذاران توانمند، تزریق تسهیلات جدید و ...از جمله راهکارهای اثربخش برای بازگشت مجدد کارخانجات تعطیل به چرخه تولید بوده است.