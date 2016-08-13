به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی صنعت و تجارت ایلام، یارالله نصیری اظهار داشت: همزمان با آغاز برنامههای گرامیداشت هفته دولت بهرهبرداری از چهار طرح صنعتی و معدنی آغاز میشود.
وی با اشاره به جزئیات طرحهای افتتاحی بیان داشت: حجم سرمایهگذاری انجام شده ۲۱۵ میلیارد ریال برآورد میشود که برای ۶۶ نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد میشود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام عنوان کرد: فعالیت این طرحها در زمینه تولید اسید سولفوریک، نایلون و نایلکس، سیلوی ذخیره گندم و گچ ساختمانی است.
نصیری، نقطه امید بخش طرحهای افتتاحی این دوره احیا و بازگشت به چرخه تولید یکی از کارخانجات قدیمی در زمینه گچ ساختمانی برشمرد و بیان داشت: شرکت گچ ماربره از قدیمیترین کارخانجات تولید گچ که سالهای متمادی از چرخه تولید خارج شده بود با واگذاری به سرمایهگذاران توانمند و بازسازی کامل خطوط تولید مجدد به فعالیت تولیدی بازگشته است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام گفت: خوشبختانه در سه سال اخیر روند احیا واحدهای تعطیل شتاب مناسبی گرفته است.
وی افزود: تغییر ساختار و خطوط تولید، تغییر و تحول مدیریت، واگذاری به سرمایهگذاران توانمند، تزریق تسهیلات جدید و ...از جمله راهکارهای اثربخش برای بازگشت مجدد کارخانجات تعطیل به چرخه تولید بوده است.
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