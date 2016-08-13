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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۳۷

نمایشگاه هنرهای تجسمی هنرمندان لرستانی در تهران برپا می‌شود

نمایشگاه هنرهای تجسمی هنرمندان لرستانی در تهران برپا می‌شود

خرم آباد - نمایشگاه هنرهای تجسمی هنرمندان لرستانی در حاشیه برگزاری هفته فرهنگی لرستان در تهران برپا می‌شود.

فرید رحمتی رئیس اداره امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی نمایشگاه هنرهای تجسمی هنرمندان لرستانی در قالب برنامه هفته فرهنگی لرستان در تهران اظهار داشت: این نمایشگاه در نگارخانه «کوشک» بوستان گفتگو برپا می شود.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه بین ۴۰ تا ۵۰ اثر فاخر از هنرمندان لرستانی به نمایش گذاشته می شود عنوان کرد: در این نمایشگاه آثار نقاشی، خوشنویسی، تذهیب، کاریکاتور، گرافیک، عکس از جاذبه های طبیعی و تاریخی لرستان به نمایش گذاشته می شود.

رئیس اداره امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان بیان داشت: نمایشگاه هنرهای تجسمی هنرمندان لرستان از تاریخ ۲۵ تا ۲۹ مردادماه از ساعت ۱۷ برای بازدید علاقه مندان برپا خواهد بود.

بنا بر این گزارش، بوستان گفتگوی تهران از تاریخ ۲۵ تا ۲۹ مرداد ماه امسال میزبان برنامه هفته فرهنگی و اقتصادی لرستان خواهد بود.

کد مطلب 3739706

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