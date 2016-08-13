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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۱۳

یک مسئول در سازمان ملی استاندارد خبرداد؛

مرکز تست، معاینه و آزمایش خودرو به بهره‌برداری می‌رسد

مرکز تست، معاینه و آزمایش خودرو به بهره‌برداری می‌رسد

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد گفت: مرکز معاینه آزمایش خودرو سال ۹۶ به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان پیرایش گفت: سازمان ملی استاندارد ایران با کمک دیگر نهادهای صنعتی کشور، تا پایان سال آینده یک مرکز معاینه آزمایش خودرو را در کشور به بهره برداری می‌رساند. این مرکز تست به مساحت ۸۵۰ هکتار در آزادراه تهران- قم در حال ساخت است که دست کم یک مرحله آن، تا پایان سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران افزود: یکی از دغدغه‌های همیشگی صنعت خودرو داخلی، نداشتن چنین مرکزی در کشور بوده است؛ این در حالی است که تا پیش از این، شرکت‌های خودروسازی ایران با صرف هزینه‌های گزاف ناچار بودند به خارج از کشور رفته و خودروی تولیدی خود را در آن مراکز تست کنند.

وی تصریح کرد: اکنون خودروسازان برای آزمایش خودروها به کشورهای همسایه یا اروپایی مراجعه می‌کنند و تصور می‌رود با افتتاح چنین مرکزی در کشور، حتی از کشورهای منطقه هم برای انجام این تست‌های اجباری متقاضیانی به ایران بیایند.

پیرایش گفت: در صورتی که این مرکز با تمام امکاناتی که مدنظر قرار گرفته است، افتتاح شود تمامی آزمایش‌های مربوط به خودرو در آن انجام خواهد شد؛ چراکه تلاش شده تمام استانداردهای روز دنیا در ساخت آن، لحاظ شود؛ بر این اساس در واقع مرکزی به بهره‌برداری خواهد رسید که به طور کامل، خودروسازان را از رفتن به خارج و به تبع آن خروج ارز از کشور بی‌نیاز کند

کد مطلب 3739708

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