برگزاری ۳ نشست تخصصی در حاشیه هفته فرهنگی لرستان

ماشاءالله بهاروندی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره برگزاری برنامه هفته فرهنگی و اقتصادی لرستان در بوستان گفتگوی تهران اظهار داشت: این برنامه از تاریخ ۲۵ تا ۲۹ مرداد ماه امسال در محل بوستان گفتگوی تهران برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در قالب هفته فرهنگی لرستان برنامه های مختلفی را پیش بینی کرده ایم عنوان کرد: یکی از این برنامه ها برگزاری نشست های تخصصی در سه حوزه است.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از برگزاری نشست تخصصی رسانه و مطبوعات در تاریخ ۲۶ مرداد ماه راس ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه در محل سالن نشست های بوستان گفتگوی تهران خبر داد.

وی بیان داشت: همچنین نشست تخصصی کتاب و کتابخوانی در تاریخ ۲۷ مرداد ماه راس ساعت ۱۹ و نشست تخصصی هنری در روز پنج شنبه ۲۸ مرداد ماه راس ساعت ۱۹ در محل سالن نشست های بوستان گفتگو برگزار می شود.

بهاروندی تاکید کرد: این نشست ها با حضور اساتید ملی و استانی برگزار خواهند شد.