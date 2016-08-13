به گزارش خبرنگار مهر، افزایش سطح ذخیره سازی نفت خام در آمریکای شمالی و اروپا، پیشی گرفتن دوباره عرضه و تقاضا و به ویژه افزایش صادرات نفت سه کشور ایران، عراق و لیبی و در نهایت آغاز تعمیرات اساسی برخی پالایشگاه‌ها و کاهش تقاضای فصلی، به عنوان سه عامل تاثیرگذار سقوط دوباره قیمت نفت را در بازار کلید زده اند.

بر این اساس در معاملات منتهی به پنجم اوت سال جاری میلادی، قیمت تمامی شاخص‌های معتبر نفت جهان با سقوط قیمت مواجه شد که نفت برنت دریای شمال با یک دلار و ۷۸ سنت بیشترین و و شاخص نفت دوبی با ۴۰ سنت کمترین میزان کاهش قیمت در بازار نفت را تجربه کرده‌اند.

از این رودر معاملات منتهی به پنج اوت، قیمت سبد نفتی اوپک با یک دلار و ۱۴ سنت کاهش به بشکه‌ای ۳۹ دلار و ۱۰ سنت رسید، قیمت نفت وست‌تگزاس آمریکا با یک دلار و ۱۷ سنت کاهش در محدوده‌ بشکه‌ای ۴۰ دلار و ۸۳ سنت و بهای هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با یک دلار و ۷۸ سنت کاهش در محدوده ۴۰ دلار و ۸۴ سنت داد و ستد شده است.

علاوه بر این، قیمت هر بشکه شاخص نفت خام دبی با ۴۹ سنت کاهش در محدوده ۳۹ دلار و ۶۷ سنت و بهای هر بشکه شاخص نفت عمان با ۹۰ سنت کاهش در محدوده ۴۰ دلار و ۴۰ سنت در بازار جهانی معامله شده است.

سقوط دوباره قیمت نفت ایران در بازار

به گزارش مهر، در معاملات منتهی به ۲۸ ژوئیه قیمت هر بشکه نفت سبک صادراتی ایران با کاهش یک دلار و ۴۱ سنتی در محدوده ۴۰ دلار و ۸۲ سنت داد و ستد شد. علاوه بر این، قیمت هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران با ثبت یک دلار و ۱۶ سنت کاهش در محدوده ۳۷ دلار و ۹۴ سنت معامله شده است.

در مجموع از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون متوسط قیمت هر بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران حدود ۳۷ دلار و ۶۰ سنت و قیمت هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران حدود ۳۵ دلار و ۳۳ سنت داد و ستد شده است.

به عبارت دیگر درحالی حجم صادرات نفت ایران به استناد اظهارات مسئولان وزارت نفت با افزایشی نزدیک به دو برابری به دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسیده که قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران در مقایسه با سال گذشته میلادی که حدود ۵۰ دلار بوده، به ازای هر بشکه کاهشی ۱۳ تا ۱۷ دلار کاهش یافته است.

۳ عامل سقوط قیمت نفت در بازار

در طول حدود یک ماه گذشته تاکنون سقوط آزاد قیمت نفت خام پس از هفته‌ها تثبیت قیمت‌ها کلید خورده است که سه عامل اصلی از مهمترین عوامل کاهش بیش از یک دلاری بهای انواع شاخص‌های معتبر نفت جهان در معاملات منتهی به پنجم اوت سال جاری میلادی به شمار می‌روند.

افزایش ذخیره سازی نفت خام در آمریکا شمالی و کشورهای عضو اتحادیه اروپا مهمترین عامل تضعیف کننده بهای طلای سیاه به شمار می‌رود به طوری‌که سطح ذخیره‌سازی نفت در ایالات متحده آمریکا با یک میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه افزایش در مجموع به بیش از ۵۲۲ میلیون بشکه رسیده است.

در اروپا و به ویژه منطقه نفت خیز دریای شمال هم اوضوع چندان بر وفق مراد تولیدکنندگان نیست و با کاهش صادرات نفت دریای شمال به بازارهای آسیایی در شرایط فعلی دست کم ۹ میلیون بشکه نفت خام بر روی کشتی‌های نفتکش و بر روی آب ذخیره‌سازی شده است.

افزایش صادرات نفت خام ایران، ثبت رکورد صادرات نفت عراق به سه میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه، بازگشایی دو پایانه اصلی صادرات نفت لیبی و آغاز تعمیرات اساسی برخی از پالایشگاه‌ها همگی دست به دست هم داده که بار دیگر شکاف بین عرضه و تقاضا بیشتر شود و مازاد عرضه نفت، زمینه سازی تضعیف بیشتر قیمت طلای سیاه در بازار شود.

با این وجود کاهش ذخیره سازی بنزین در آمریکا مانع سقوط بیشتر قیمت نفت در بازار شده و پیش بینی می‌شود در صورت ادامه وضعیت موجود و رقابت بین تولیدکنندگان فعلا قیمت‌ها به بیش از ۵۰ دلار افزایش نیابد.