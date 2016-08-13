کشته و زخمی شدن ده ها مزدور سعودی در تازه ترین عملیات نیروهای یمن

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از المسیره، در تلافی حملات وحشیانه هوایی جنگنده های سعودی به مناطق مسکونی در یمن، نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن در عملیاتی موفق شدند تا بر تعدادی از مواضع در اطراف شهر مأرب تسلط یابند.

بر اساس این گزارش، علیرغم حملات مداوم جنگنده های سعودی و انجام پشتیبانی هوایی، نیروهای یمنی موفق شدند تا در عملیاتی موفقیت آمیز بر تعدادی از مواضع مزدوران در منطقه«الربیعه» و «المشجح» در نزدیکی شهر مأرب مسلط شده و این مناطق را پاکسازی کنند.

بر اساس گفته منابع نظامی وابسته به ارتش یمن، نیروهای یمنی در این عملیات ده ها نفر از مزدوران سعودی را به هلاکت رساندند و تعدادی از خودروهای زرهی سعودی را هدف قرار دادند. به دنبال این عملیات مزدوران سعودی باقی مانده در این منطقه مجبور به فرار شدند.

در همین حال گزارش هایی از منطقه نجران حاکی از آن است که نیروهای ارتش و کمیته های مردمی با استفاده از موشک، ۲ خودرو زرهی سعودی را در منطقه «مخروق» هدف قرار دادند که منجر به کشته شدن چند نفر از نظامیان سعودی شد.