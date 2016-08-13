به گزارش خبرنگار مهر، اثری دیگر از آگوتا کریستوف نویسنده، شاعر، رماننویس و دراماتورژ مجارستانی ساکن سوئیس با عنوان «بیسواد و فرقی نمیکند» با ترجمه اصغر نوری از سوی نشر مروارید منتشر شد.
«بیسواد...» نوعی حدیث نفس نویسنده است و در آن کریستف کل زندگی خود را با دور تند از نظر میگذراند؛ از کودکی و عشق به خواندن و نوشتن تا دوران جنگ، تبعید و تبدیل شدن به نویسندهای معروف. همه اینها در این داستان به شکلی فشرده و موجز روایت و با استفاده از جملاتی کوتاه، ساده و مینیمالیستی روایت میشود.
در مجموعه «فرقی نمیکند» هم کریستف مجموعهای از اشعارش را که به صورت نثر آنها را بیان کرده به مخاطب ارائه داده است. این متنها بیشتر تلفیقی است از سورئالیسم و تصویر کریستف از رنج انسانی که در همه آثار او کمابیش وجود دارد و با طنزی ظریف روایت میشود.
کریستف در زمان حیات پس از انتشار چهار رمان دفتر بزرگ، مدرک، دروغ سوم و دیروز به نویسندهای جهانی مبدل شد
دو داستان بلند بیسواد و فرقینمیکند در سالها ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ منتشر شده و آخرین آثار داستانی وی به شمار میرود.
اصغر نوری با انتشار این ترجمه، به ترجمه و انتشار تمامی آثار این نویسنده در ایران خاتمه داد.
آگوتا کریستف در ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵ به دنیا آمد. این نویسنده مجارستانی در ۱۹۵۶ در پی انقلابهای ضدکمونیستی در بیست و یک سالگی با شوهر و فرزند چهارماهه اش از کشورش گریخت و در نوشاتل سوئیس ساکن شد. بعد از پنج سال تنهایی، افسردگی و کار سخت در یک کارخانه محل کارش را ترک کرد از همسرش جدا شد و به مطالعه زبان فرانسه پرداخت؛ زبانی که تا پایان عمر از آن برای خلق آثارش بهره برد.
وی در ابتدای فعالیت حرفهای خود، به نوشتن شعر و نمایشنامه روی آورد و کمکم به سمت داستاننویسی گرایش پیدا کرد و با سهگانهای که در پنج سال منتشر کرد به اوج شهرت رسید. موضوع اصلی داستانهای او جنگ، ویرانی، عشق، تنهایی و تلاش انسانها برای جلب توجه دیگران است؛ مواردی که به نظر میرسد وی در زندگی شخصیاش با آنها دست و پنجه نرم کرده است.
این کتاب را نشر مروارید با قیمت ۱۰ هزار تومان منتشر کرده است.
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